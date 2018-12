Vabaerakonna kampaaniameister pani ameti maha

Lakooniliselt allkirjastatud fotoga "tänasest on mu töö vabaerakonnas lõppenud," teatab Rull postituses.

Ivo Rull palgati erakonna kampaaniajuhiks tänavu jaanuaris, kuid suvel sisekriisis sipelnud erakond otsustas oktoobris palgata täiendava kampaaniajuhi, kelleks osutus Lauri Linnamäe firmast Cloud Media. Juba siis anti teada, et Rulli tööleping lõppeb mõne kuu pärast, kuid vajadusel vaadatakse seda üle.

Rullile on ette heidetud erakonna juhtimiskriisi põhjustamist ning rahakoti tühjendamist. Erakonna endine esimees Artur Talvik on nentinud, et Rulli palkamine oli erakonnale kulukas väljaminek.

Ivo Rull on töötanud ajakirjanikuna erinevates meediakanalites, alates 1995. aasta kevadest on ta töötanud kommunikatsioonikonsultandina paljudes ettevõtetes, neist ise aluse pannud suhtekorraldusfirmale Rull & Rumm.