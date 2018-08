Vabaerakonna kampaaniajuht: Mart Helme on uus Savisaar

Vabaerakonna kampaaniajuhi Ivo Rulli arvates sarnaneb EKRE populistlik tegevus Savisaare-aegsele Keskerakonnale.

Edgari kaduma läinud hääled leiavad sealt tee Helme tasku.

Ivo Rull usub, et EKRE toetus pole tõusnud Vabaerakonna toetajate arvelt.

"Eeskätt on nendeks [valijateks] Keskerakonna eestikeelsed, natukene lihtsama maailmapildiga inimesed, kes on siiamaani toetanud Savisaart.

Nüüd, kus ta on poliitikast taandunud, on hakanud EKRE esimees Mart Helme käituma üsna edgarsavisaarelikult ja selline populism, mis oli varem omane valdavalt Keskerakonnale, on saanud EKRE põhirelvaks," ütleb Rull.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes