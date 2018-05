Vabaerakonna kahe esimese tegevjuhi pöördumine: suurt osa valijaskonnast Vabaerakonna visioon ei kõneta! Tuleb midagi muuta ja teha ka koostööd liikumisega "Eesti 200"

Vaatamata sellele, et ühegi erakonna institutsiooni eraldivõetuna ei saa panna vastutama poliitiliste gallupite kõrge taseme eest, ei saa me ümber ka tõdemusest, et need reitingud ei kujune iseenesest või mingite vandenõuteooriate tulemusena. Nad kajastavad ehedalt ja külmalt kuvandit mis on erakonnal antud hetkel ühiskonnas või kasutades kommertslikumat metafoori, siis kui võrrelda ühe erakonna poolt ühiskonnale pakutavat poliitilise kaubana, siis kui paljudele ühiskonna liikmetele, täpsemalt valijaskonnale, suudab üks erakond antud hetkel oma poliitkaupa maha müüa, kusjuures esimüügimehed on justnimelt erakonna juhtfiguurid eesotsas erakonna esimehe ja tegevjuhiga.

Kuna meie erakonnal on silmapaistvalt ilus karikakramotiividega logo ja korporatiivne visuaalne identiteet, siis lubage kommertslikuma eelneva metafoori kõrvale tuua märksa romantilisem, et piltlikustada käesolevat olukorda.

Põhimõtteliselt võib ühe erakonna poliitilist programmi võrrelda lilleväljaga või lillepõlluga, kus iga õis on eraldivõetuna mõni poliiitline eesmärk või tees. Laias plaanis tegelevad kõik lillepõldudest erakonnad ühiskonna veenmisega, et nende lillepõld on ilusam, kui naabri oma ja te kõik st valijad peaksite tulema just meie lillepõllu peale lõhnadesse kümblema ja õiteilu nautima. Kuid erakonna esimehele, on antud volitused aastakoosolekul, et tal on õigus sellel lillepõllul käia ja noppida talle eriti meeldivaid õisi, põimida see kimbuks ja ehtida sellega erakonna paraaduks, ning veenda kõiki, kogu ühiskonda, et just-nimelt see lillekimp on ostmist väärt. Kaubaks ei lähe, kui lillekimbuga ei tajuta ostjate ostutrendi - kui sooviks on saada hoopis teistsuguseid lilli või hoopis teist värvi lilli. Kindlasti ei lähe kimbuks närtsinud lilled ja päris kindlasti ei lähe kaubaks umbrohust tehtud kimp, mida müüja oma jutuga üritab kauniks rääkida. Meie poliitlilledest kimpu ostab täna vaid 3% valijatest.

Hea erkonnakaaslane see on sinu otsustada, mis põhjusel – kas pakume valet liiki või valet värvi lilli, või pakume närtsinud kimpu või hoopis ilusaks räägitud umbrohtu.

Viimasest aastast.

Ei saa puudutamata jätta ka viimase aasta arenguid erakonnas. Seda eriti selles valguses, milliste avalike kommentaaridega loobus praegune esimees uuesti esimehe kohale kandideerimast. Neid temapoolseid selgitusi või nägemust asjast võite kõik järelvaadata üle-eelmise nädalavahetuse ERR Ringvaate portaalist või Tallinna TV omast või lugeda Õhtulehte tollest perioodist.