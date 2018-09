Vabaerakonna Kagu-Eesti piirkonna juhatuse liikmed on parteis toimuva pärast mures ja ähvardavad lahkuda

"Me oleme šokis. Šokis, sest lahti on lastud teerull, mis programmeeritud kasutama poliittehnoloogiat. Kas eilne (üleeilne –toim) juhatuse otsus oli "JOKK" viis teistimõtlejatele ära teha?" seisab kirjas.

Olukord erakonnas on Kagu-Eesti piirkonna juhatuse hinnangul läinud inetuks. "Paljude juhatuse liikmete poolt võib lugeda pidevaid süüdistavaid ja ennastõigustavaid kirju. Samas aga ei leita kedagi, kes sõnastaks probleemi ning otsiks teiste erakonnakaaslastega kaasavalt lahendust. Selle asemel kogunetakse kuskile salajastele koosolekutele ja nuputatakse millist käiku teerullile anda," tõdetakse kirjas.

"Me oleme siin kaugel Kagu-Eestis 6. septembri erakonna juhatuse otsuse pärast mures, sest sellega jäeti erakorralise üldkogu päevakavast välja uue juhatuse valimised. Me väga lootsime, et minnakse lepituse otsimise teed, aga ei. Mindi nn terroristidele eht eestlaslikult ära tegema. Milleks?" küsivad Kagu-Eesti piirkonna juhatuse liikmed.

"Me ei taha osaleda poliittehnoloogilistes mängudes ning kui juhatus tõesti ei soovi oma otsust ümber vaadata, siis meie lõpetame. Me tulime poliitikasse, et muuta Eesti paremaks, kus meil kõigil on hea elada. Me ei tulnud kokku, et kitsale ringile eestlastele tagada hea sissetulekuga töökoht. See siin ei ole ultimaatum ning me ei ole terroristid, vaid lihtsad inimesed suure murega," seisab kirjas.