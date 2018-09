Vabaerakonna juhiks pürgiv Tarmo Kask: Andres Herkeli ainuke idee on, et tuntud näitlejad võiks partei riigikokku vedada

Nüüd juhatuses olles näeb Kask, et Herkeli eesmärgiks on enda tahe iga hinna eest läbi suruda. "Teistega arvestamine on tagaplaanil. Ta ei taha meeskonnatööd teha," ütleb ta ja kirjeldab, et koosolekute puhul helistatakse juhatuse liikmed enne läbi, et otsused kooskõlastada. Koosolekud ise olla pigem infotunnid, kus debatiks ei lähegi.

Reitingud on kehvad, on tegu uppuva laevaga või saab midagi veel ära teha? "Ma usun, et meil on piisavalt karismaatilisi inimesi, et edasi minna," kostab Kask. Ta märgib, et Herkelil on vaid üks lootus, et saaks taas tuntud näitlejad kaasata ja nii riigikogu kohti noolida. "Mina arvan, et võiks oma inimestele panustada. Reitinguid tõstaks ka see, kui räägiksime majandusest, väljarändest, maaelust ja palkadest. Nokitseme siiani demokraatiapaketi kallal, aga tavainimese jaoks on see väga ebamäärane asi."

Pühapäevast tulemust ta praegu prognoosima ei hakka. Kui Kaul Nurm võidaks, oleks tal ka Kase toetus. "Ta oleks potentsiaalikas juht. Ta on täis tahtmist ja suures osas on meil üsna sarnased arusaamad," märkis ta.