Vabaerakonna juhid kutsuvad loobuma tõestamata väidete, kuulujuttude ja vandenõuteooriate levitamisest

Vabaerakonda on juba kuid raputanud pidev sisevõitlus. Selle tõttu kutsuti kokku erakorraline üldkoosolek, et valida uus esimees ja puuduolevad juhatuse liikmed tagasiastunute asemele. See tekitas uue pahameelelaine, sest osad tahtsid kõigi juhtorganite ümbervalimist.

Eile juhatus nõustus sellega, täna tegid Andres Herkel,

Neeme Kuningas, Elo Lutsepp ja Kaul Nurm erakonnakaaslastele alljärgneva hea tahte üleskutse.

Me lähtume ühtsest arusaamisest, et Eesti vajab Vabaerakonda ja meie aateid. Vabaerakonna ebaõnnestumine on kasuks üksnes meie poliitilistele konkurentidele ega ole lõppkokkuvõttes Eesti ühiskonna huvides.

Sellest lähtuvalt lepiti kokku alljärgneva hea tahte üleskutse tegemine.

1. Kutsume loobuma:

tõestamata väidete, kuulujuttude ja vandenõuteooriate arendamisest nii omavahel kui avalikult;

ultimatiivsest stiilist oma mõtete väljendamisel, vältides seda eelkõige suure lekketõenäosusega kirjade koostamisel ja levitamisel;

põhjendamata süüdistuste esitamisest.

2. Mõistame, et üksteist sildistades ning teravalt ja valusalt isiklikuks minnes kahjustame erakonna kui terviku mainet.