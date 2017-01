Vabaerakonna juhatus arutab kinnisel koosolekul Jevgeni Kristafovitši väljaviskamist

Vabaerakonna siseopositsionäär Jevgeni Krištafovitš kutsuti vaibale: neljapäeval arutatakse Tartus erakonna kinnisel koosolekul tema võimalikku väljaviskamist vabaerakondlaste ridadest.

"Vabaerakonnaga on paraku nii: kui arvad, et põhi on juba käes, siis alt kohe koputatakse. Nimelt, juhatus kuulutas minu väljaviskamise koosoleku kinniseks. Mina ise olen sel päeval nagunii välismaal, seetõttu kohale minna ei kavatsegi, aga nii mõnigi liige tahtis tulla ja seda arutelu oma silmaga vaadata. Tutkit, brat! Erakonna politsei valvab uksi, ja isegi aukohtu liikmeid, kelle arvamus ei ole varem kooskõlastatud, kohale ei lubata. Õhtu on ainult kutsetega. Hei, Vabaerakonna juhatus, mida te seal varjate?" kirjutas Krištafovitš täna oma Facebooki lehel.

Krištafovitš kritiseeris detsembris teravalt erakonna käitumist katuserahade jagamisel. Ta meenutas sotsiaalmeedias, et veel aasta tagasi oli Vabaerakond seisukohal, et katuseraha jagamine on poliitilise korruptsiooni ja altkäemaksu üks vormidest, selles mõttes ei ole võrreldes 2015. aastaga üldse midagi muutunud.

Samuti kritiseeris Krištafovitš õiguskomisjoni liikme Külliki Kübarsepa sõnavõttu riigi õigusabi seaduse muutuse kohta, mis võimaldaks esitada riigi õigusabi taotlust ka vene keeles. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Artur Talvik arvas, et viimane piir on ületatud ja Krištafovitš tuleks erakonnast välja arvata.

"Ütlesin juba siis, kui Georg Kirsberg välja visati, et oleks pidanud välja viskama ka Krištafovitši, kes käitub nagu argpükslik, palgaline provokaator," ütles Talvik. "Meil on avatud erakond, kus asju arutatakse sisuliselt, kõik juhatuse koosolekud on avatud, kõigi teemadega saab üles tulla. Kuna Krištafovitš pole kohal olnud, siis ta paugutab kusagil mujal".

"Avaldus minu väljaviskamiseks saabus täna, juhatus hakkab seda arutama 12. jaanuaril. Mind on koosolekule lahkelt kutsutud. Teatasin, et olen sel päeval Eestist ära ja palusin edastada mulle avaldus koos konkreetse etteheitega seisukoha kujundamiseks. Kohapeal midagi kaasa ei antud, kuid lubati paber saata. Öeldi ka, et juhatuse liikmed on mures seoses toimuvaga ja soovitati lahkelt nendega ükshaaval rääkida. Lubasin et teen seda, aga siis juba pärast kolmekuningapäeva," kommenteeris Krištafovitš 21. detsembril sotsiaalmeedias.

Katuserahade asjus on Vabaerakond arutanud, et Eesti võiks üle minna ühe protsendi seadusele. Selle kohaselt saab iga kodanik saaks ühe protsendi tulumaksust suunata vabaühendustele. Selline kord kehtib näiteks Tšehhis ja Ungaris.