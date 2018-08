Vabaerakonna endine tegevjuht: praegusi sisetülisid on kurb vaadata

"Arvan ise, et selleni viinud protsess on olnud mitmeetapiline – näiteks Andrese (Herkeli – toim) uuesti kandideerimine oli vale — seda nii isiklikus, erakonna kui ka Eesti poliitika mõistes," ütles Meesak. "Tema roll erakonna loomises oli kahtlemata väga oluline ja ehk isegi asendamatu – aga aeg läheb edasi ja teatud hetkest vajab organisatsioon teistsuguseid juhte," lisas ta.

Teiseks probleemiks oli Meesaku sõnul see, et mõned fraktsiooni ja erakonna liikmed ei võtnud Artur Talvikut esimehena, vaid ajutise juhina. "Ilma usalduseta on keeruline luua töötavaid protsesse," tõdes ta.