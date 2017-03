Vabaerakonna eelnõu annaks riigikogu uurimiskomisjonidele õiguse määrata 8000 eurot sunniraha

Algatajate sõnul annaks liigutus erinevalt praegusest uurimiskomisjonidele mõjutusmeetodi.

Eelnõu lisaks riigikogu kodu- ja töökorra seadusesse eelkõige lõigu: „Uurimiskomisjoni kutse peale mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest võib uurimiskomisjon määrata sunniraha kuni 8000 eurot.“

Eelnõu üleandmisel ütles erakonna esimeheks kandideeriv saadik Artur Talvik, et praegu on parlamentaarne kontroll nõrk, sest uurimiskomisjonide tegevust ei ole üldse riikliku sunnijõuga tagatud.

„Kui seda muudatust ei tehta, siis tõsiste asjade puhul juhtub tulevikus see, et uuritavate isikute vastutöötamise korral jääb uurimiskomisjon täiesti abituks. Minevikust on taolisi juhtumeid võtta mitmeid. Praeguse olukorra juures jätkub parlamendi naeruvääristamine ja tema rolli kahanemine,“ ütles Talvik.

„Parlamentaarne kontroll läbi uurimiskomisjonide aitab tagada riigivõimu avalikkust ja läbipaistvust. Komisjoni eesmärk on, sekkumata kohtu pädevusse, poliitiliste hinnangute andmine ja uuritava sündmuste üksikasjade avalikustamine. Ilma meie pakutud muudatusteta ei saa uurimiskomisjonid tõsist tööd teha ja muutuvad lihtsalt kasutuks. Eesti demokraatia sellest ainult kaotab,“ ütles Talvik.

Loe veel

Vabaerakonna saadiku sõnul on praktikas selgunud, et uurimiskomisjoni töö kaitsmiseks mõeldud väärteokaristus ei ole rakendatav, sest menetlemise kohustus on pandud kohtule, aga kohtud ei saa kehtivast menetlusõigusest lähtudes seda teha.

„Seda on tunnistatud korduvalt ka põhiseaduskomisjonis. Vabaerakond pakub selget regulatsiooni, mis võimaldab komisjonil teha ettekirjutusi ning vajadusel määrata sunniraha isikutele, kes komisjoni nõudel ei edasta dokumente, ei vasta küsimustele ja ei ilmu mõjuva põhjuseta komisjoni ette. Sunniraha otsust ei kanta karistusregistrisse, seega ülekriminaliseerimist ei toimu,“ sõnas Artur Talvik.