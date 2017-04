Vabaerakonna ainus juhikandidaat on Artur Talvik, Herkel kandideerib juhatusse

Vabaerakond asub 23. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval üldkoosolekul valima uut juhti ja juhatust. Erakonnna juhikandidaat on Artur Talvik ning kümneliikmelisse juhatusse kandideerib 17 liiget.

Üldkoosolekul valitakse uus juhatus, uus esimees ning aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmed. Erakonna senine juht Andres Herkel kandideerib juhatuse liikme kohale. Herkeli sõnul tahab ta oma valmisolekuga juhatuses kinnitada nii erakonna ühtsust kui ka Vabaerakonna senise ja tulevase töö järjepidevust.

7. aprilli keskööl lõppes kandideerimisavalduste esitamine, valitavatele kohtadele on kokku 30 kandidaati. Esimehe kohale on üks kandidaat, riigikogu liige Artur Talvik. "Meil on väga väärikas seltskond valmis võtma erakonna juhtimise vastutust, mõnel senise juhatuse liikmel on kolme aastane pikim lubatud ametisoleku tsükkel seljataga ja põhikirja kohaselt enam kandideerida ei saa, aga tõestuseks selle kohta, et Vabaerakond on tugev ja demokraatlik organisatsioon on kõnekas kandidaatide nimekiri," lisas erakonna tegevjuht Märt Meesak.

Erakonna esimeheks kandideerib Artur Talvik ja juhatuse liikme kohale Ain Ostra, Andres Ammas, Andres Herkel, Ants Erm, Elo Lutsepp, Eve Viidalepp, Heli Künnapas, Inna Rose, Jaanus Ojangu, Kaul Nurm, Liisa Ojangu, Silver Liiv, Tarmo Kaldma, Tõnu Teeveer, Urmas Heinaste, Urmas Ott ja Vahur Kollom.

Loe veel

Aukohtu liikme kohale kandideerivad Aimar Altosaar, Eino Muruste, Hanno Kirschfeldt, Jaak Vackermann, Jako Kull, Katrin Hauk, Lembit Tuur ja Taavi Simson. Revisjonikomisjoni kandidaadid on Allar Viik, Andrei Pozdnjakov, Raivo Olmet ja Urmet Külaots.

Erakonna juhtkonda kandideerijate debatid algasid juba pühapäeval Tartus, kus kandidaadid said pärast Tartu piirkonna üldkogu väidelda erakonna tuleviku ning enda panuste ja nägemuste üle tulevikuks. Järgmine avalik kandidaatide väitlus on kolmapäeval Tallinnas.