Vabaerakondlased otsustavad jaanuaris, kas erakonnakaaslasi kritiseerinud Jevgeni Krištafovitš jääb erakonda või mitte

Vabaerakonna siseopositsionäär Jevgeni Krištafovitš kutsuti vaibale: sotsiaalmeedias erakonnakaaslasi kritiseerinud Krištafovitš kohtus täna erakonna esimehe ja peasekretäriga.

Vabaerakonna siseopositsionäär Jevgeni Krištafovitš kritiseeris teravalt Vabaerakonna käitumist katuserahade jagamisel. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Artur Talvik arvas seepeale, et viimane piir on ületatud ja Krištafovitš tuleks erakonnast välja arvata. Viimati kritiseeris Krištafovitš õiguskomisjoni liikme Külliki Kübarsepa sõnavõttu riigi õigusabi seaduse muutuse kohta, mis võimaldaks esitada riigi õigusabi taotlust ka vene keeles.

Pärast 40 minuti pikkust teejoomist jõuti järgimisele otsusele: "Avaldus minu väljaviskamiseks täna siiski saabus, juhatus hakkab seda arutama 12. jaanuaril. Mind on koosolekule lahkelt kutsutud. Teatasin, et olen sel päeval Eestist ära ja palusin edastada mulle avaldus koos konkreetse etteheitega seisukoha kujundamiseks. Kohapeal midagi kaasa ei antud, kuid lubati paber saata. Öeldi ka, et juhatuse liikmed on mures seoses toimuvaga ja soovitati lahkelt nendega ükshaaval rääkida. Lubasin et teen seda, aga siis juba pärast kolmekuningapäeva," kommenteeris Krištafovitš sotsiaalmeedias.

Enne kohtumist kirjutas Krištafovitš erakonnas olevatest pingetest järgmist: "Võiks kohtuda ja näost näkku arutada erakonnas toimuvat."

"Mul on igal juhul plaan minna, viimase pooleteise aasta jooksul see on esimene isiklik kutse mulle, isegi Vabariigi President kutsub sagedamini külla. Patt oleks seda võimalust mitte kasutada. Seega valin kohe kõige ilusama kikilipsu oma kollektsioonist ja teele!" teatas Krištafovitš.