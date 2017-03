Vabaerakondlased kandideerivad pealinnas valimisliidus

Eelmistel kohalikel valimistel kandideerisid paljud vabaerakondlased valimisliidu Vaba Tallinn Kodanik nimekirjas ning teevad seda ka sügisel, sest koostöökogemus on olemas.

Vabaerakonna kolmes Tallinna piirkonnas on 225 liiget, nende hulgas ka toetajaliikmed. Eelmistel valimistel kogus Vaba Tallinna Kodanik umbes 8800 häält, vahendavad ERR Uudised.

Vaba Tallinna Kodaniku aktiivgrupi liige Erik Vest ütles, et nemad on vabade kodanike valimisliit, kel organisatsioonilised sidusused puuduvad. "Me tahame, et need inimesed, kes meie juurde tulevad oleksid oma ideedes, mõtetes ja arvamustes vabad ja et nad ei sõltuks erakondlikest etteantud käskudest."

Vabaerakonna esimees Andres Herkel kinnitas, et riigikogu fraktsiooni liikmed kohalikel valimistel ei kandideeri. Herkel kritiseerib koalitsioonierakondade ministreid, kes küll kandideerivad, kuid oma ministriametit volikogu liikme koha vastu ei vaheta.

"Vabaerakond on endiselt sellel seisukohal, et peaks kehtima selline süsteem, et uus mandaat tühistab eelmise. Ja kui riigikogu liige on kandideerinud kohalikku volikokku edukalt siis peaks see mandaat tühistuma," sõnas Herkel.