Vabaerakondlane Krista Aru: ma ei taha olla selle riigikogu liige, mis hakkab EKRE juhtimisel määrama, kes on õige eestlane ja kes mitte

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Krista Aru kirjutab sotsiaalmeedias, miks rahvas ei usalda riigikogu ja miks ta ei taha olla osa sellest kogust, mis hakkab määrama, kes on õige eestlane ja kes mitte.

Aru tõdeb oma postituses, et pean ka ise otsustama, kas üldse kandideerida riigikokku või mitte. „Olen neid plusse ja miinuseid kõrvutanud juba alates aasta algusest. Mõlemasse tulpa jagub punkte peaaegu võrdselt. Saadikutöö on mul selge ja raske pole see isegi siis, kui töötada kahes komisjonis ning osaleda korralikult, sõnavõtjana, arupärimiste koostajana ja infotunni küsijana kõikidel täiskogu istungitel. Seega pole minu jaoks küsimus töö raskuses ega selle iseloomus. Riigikogu üldise maine ja minu enda sisemise veendumuse vastuolus aga küll,“ nendib Eesti Rahva Muuseumi endine direktor ja praegune Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni asejuht.

Demokraatlikus riigis, nagu on Eesti Vabariik, peaks riigikogu olema riigi kõige tähtsam ja olulisem seadusandlik organ, sedastab Aru. „Meil see nii ei ole, kohe mitte ühestki aspektist. Rahvas riigikogu ei usalda ja riigikogu ise annab selleks ka jätkuvalt alust, sest vähemalt selles koosseisus on töömoraal pigem madal kui eeskujulik. Kõik olulised otsused on usaldatud valitsusele, olgu siis tegemist eelarve või riikidevaheliste lepingutega,“ kritiseerib Aru.

Tema jaoks aga veelgi põhimõttelisem küsimus on seotud ühiskonna enda suundumustega.