Vabaerakondlane Ain Lutsepp: iseolemise säilimiseks peame kokku leppima, kas kulutame riigikaitsele 2 või rohkem protsenti SKT-st

Lutsepp rõhutab, et Eesti kaitsevägi peab teadma, kas ja mis meie õhuruumis ringi lendab. "Vastasel korral võib juhtuda, et mõni Eesti jaoks oluline objekt on ammugi üle piiri lennanud rakettidega maatasa tehtud, aga meie saame sellest alles siis teada, kui järel on ainult varemed. Lennukeid me näeme ka olemasolevate radarite abil, aga näiteks erinevate droonide avastamisvõimekus on meil samuti praegu nõrgavõitu. Arvestades seda, kuidas neid kasutatakse üleilmsetes sõjapiirkondades, siis on ülimalt tähtis, et lennukitest ja kopteritest väikesemate lendavate objektide märkamine on ka Eesti kaitseväe jaoks elulise tähtsusega," räägib Lutsepp.

Lutsepp loodab, et kaitsevägi teeb detailselt selgeks, miks Hispaania hävitaja lahingraketi välja lasi. "On väga oluline, et juhtunu selgitamise järel tehtaks toimunust ka ühesed järeldused. Midagi taolist ei tohi rahuajal Eesti õhuruumis enam kunagi juhtuda. Ma ei saa nõuda ega soovida, et kogu juhtunu peaks avalikustama, sest kindlasti võib uurimise käigus ilmneda nüansse, mis jäävad alatiseks saladuseks, aga oluline on, et midagi taolist ei korduks," sõnas Lutsepp.