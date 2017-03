Vabaerakond viskas Krištafovitši erakonnast välja

Vabaerakond viskas erakonnast välja Jevgeni Krištafovitši, kuna ta on pidevalt laimanud erakonda, esitanud erakonna liikmete kohta valeväiteid ja rikkunud põhikirja.

Vabaerakonna juhatus otsustas Krištafovitštegi erakonnast välja arvata 23. märtsi koosolekul.

12. jaanuaril Tartus toimunud koosolekul otsustas juhatus, et Krištafovitšile antakse veel üks võimalus ja teda arvatakse välja juhul, kui ta jätkab sarnast tegevust. Ent ta on jätkanud tegevust, mis on vastuolus Vabaerakonna põhikirjale, ja tegeleb jätkuvalt erakonna laimamisega ning valeväidete levitamisega avalikes massiteabe vahendites.

Otsuse aluseks on Jevgeni Krištafovitši avalikud väljaütlemised meedias.

Paljud Vabaerakonna liikmed on pöördunud juhatuse poole murega, et jättes Krištafovitš erakonda, nõustutakse liikme põhikirjalise kohustuse rikkumisega ja kiidetakse heaks tema käitumine.

Krištafovitš on arvatud liikmeskonnast välja vastavalt erakonna põhikirja punktile mis sätestab, et juhatus võib erakonna liikme välja arvata juhul, kui ta on pannud toime vääritu teo või tegutseb vastuolus Vabaerakonna põhikirjale. Krištafovitš on valeväiteid levitades ning erakonda laimates pannud toime korduvalt väärituid tegusid.

Vabaerakonna põhikirja järgi on liikmel kohustus aidata kaasa Vabaerakonna arengule. Eelpool kirjeldatud käitumisega on kahjustanud Krištafovitš erakonna mainet. Seega ei ole aidanud kaasa Vabaerakonna arengule ning on tegutsenud vastuolus antud põhikirja punktiga.