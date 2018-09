Vabaerakond valib täna juhti. Kaul Nurm lubab, et kui Herkeli alistab, siis partei rõhuasetused muutuvad

Herkel tõi hiljuti oma ajaveebis välja põhjuseid, miks peab kandideerima. Näiteks märkis ta, et see on seotud usaldusküsimuse tõstatamisega. "See peab jõudma hääletamiseni ja minu kandideerimine on ainuvõimalik viis see hääletus läbi viia. Oma kandideerimisega kaitsen ma ka mais valitud juhatuse legitiimsust ning kõiki neid Vabaerakonna liikmeid, kes on oma tööd ausameelselt teinud ega ole loobunud neile erakonna liikmete poolt antud mandaadist ja endale võetud ülesannete täitmisest."

Erakorraline üldkoosolek algab kell 9, tulemus peaks selguma pärast kella 14.