Vabaerakond tervitab Seedri otsust ja kutsub tühistama kahe tooli seadust

Vabaerakond tervitab Helir-Valdor Seedri otsust valimisliitude kasuks, kuid sellele võiks järgneda toetus kohaliku elu vabastamisele erakonnapoliitika sõltuvusest, ütles Vabaerakonna saadik riigikogus Monika Haukanõmm.

IRL-i uue esimehe Helir-Valdor Seedri otsusel kandideerida kohalikus valimisliidus on kindlasti sümboolne väärtus, kuid riigikogu liikmed siiski ei tohiks kahel toolil istuda ja ministrid peavad lõpetama peibutuspartidena inimeste lollitamise, ütles Monika Haukanõmm. Erakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra usub, et Seeder viljandlasena saab kohaliku elu juhtimisega kindlasti hästi hakkama, aga on ju selge, et minister või riigikogu liige, kes juhib erakonda, ei keskendu tööle kohalikus volikogus, vaid on eeskätt häältepüüdja, teatas Vabaerakond.

Ostra sõnul ei ole kohalikul tasemel erakondlikul kuuluvusel tähtsust, oluline on soov ja võime kogukonna elu paremaks teha, sest riiklik ja kohalik poliitika on selgelt erinevad. Haukanõmm lisab, et suure poliitika vastasseisude kandumine omavalitsustesse varjutab pärisprobleeme. Tallinna puhul on see tema hinnangul eriti nähtav: linnajuhtimise ebatõhusus, vohav korruptsioon ja raiskamine, linnaosade ebaühtlane areng ja kohtlemine, linnakodanike huvidest ülesõit. Vabaerakonna liikmed kandideerivad üle Eesti valimisliitudes oma kogukondade esindajatena, ja Vabaerakond kaitseb enda kinnitusel valimisliitude õigusi riigikogus.

Enamik valimisliite pühendub kohaliku elu arendamisele ilma parteiliste loosungiteta ja väärivad võrdsemaid konkurentsitingimusi. Praegu on riik loonud kohalikel valimistel erakondadele põhjendamatu eelisseisundi, keeldudes toetamast edukaid valimisliite ja makstes samal ajal erakondadele hiigeltoetusi. IRLi poliitikud on korduvalt teinud maha Vabaerakonna ideid anda kohalikele valimisliitudele tegevustoetust ja nimetanud seda hüsteeriliselt korruptsiooniks. „Ootame nüüd Helir-Valdor Seeder Sinu toetust Vabaerakonna ideele, eeskätt kaotama kahel toolil istumise võimalust ja põhimõtte „uus mandaat tühistab eelmise“ rakendamist“,“ lõpetas Haukanõmm.