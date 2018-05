Vabaerakond: Talvik jätkab Vabaerakonna toetajaliikmena

Vabaerakonna endine esimees Artur Talvik astus 13. mail erakonnast välja, kuid jääb edasi Vabaerakonna toetajaliikmeks ega lahku Vabaerakonna riigikogu fraktsioonist, teatas Vabaerakond.

Talvik kinnitab, et ta ei lahku poliitikast. “Ma jätkan Vabaerakonnas samamoodi nagu enne esimeheks saamist ehk toetajaliikmena. Tunnen end Vabaerakonnas sellises saatuses väga hästi,” lisas Talvik.

Vabaerakonna vastvalitud esimehe Andres Herkeli sõnul on Vabaerakonna riigikogu fraktsioon täiesti töövõimeline. Seda näitas ka 14. mai hommikul toimunud riigikogu fraktsiooni koosolek. “Olukord on märkimisväärselt rahulik, kuigi väljapoole võib see millegipärast teistmoodi paista,” märkis Herkel muheldes.