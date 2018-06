Vabaerakond tahab riigikogulaste kuluhüvitisi kolm korda kärpida

Vabaerakond andis sisse riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on kärpida kuluhüvitisi kolm korda ehk 10 protsendini ametipalgast.

Riigikogu liikme kuluhüvitis on tänavu kokku 12 493 eurot saadiku kohta, maksimaalne kogukulu ulatub 1 261 793 euroni. „Riigikogu liikme palk on piisavalt kõrge selleks, et see võimaldab aktiivsematel saadikutel teha lisakulutusi, mis väljuvad pakutud piirmäärast. Viies kuluhüvitise määra 10 protsendini ametipalgast on võimalik aastas kokku hoida 841 000 eurot ja ikkagi oleks iga saadiku puhul võimalik kompenseerida kulusid üle 4000 euro eest aastas,“ selgitas Vabaerakonna esimees Andres Herkel ettepaneku rahalist sisu.

„Kehtiv kuluhüvitiste piirmäär on liiga kõrge ja tekitab ahvatluse kasutada seda raha nii parteilistes kui ka isiklikes huvides. Samuti peame õigeks autoliisingu maksete välistamist hüvitatavate kulude hulgast. Liisingumaksed valmistavad ette auto jääkväärtusega väljaostmist ja erinevalt kütusekulust pole saadikutele nende maksete korvamine põhjendatud,“ rääkis Herkel.

Läinud aastal oli ühe riigikogu liikme kuluhüvitise piirmäär kokku 12 375 eurot. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni saadikud kasutasid selle hüvitise ära 93,3 protsendi ulatuses, Keskerakonna saadikud 91,7, sotsiaaldemokraadid 85,0, Isamaa ja Res Publica Liidu saadikud 84,1, reformierakondlased 83,4 ja Vabaerakonna saadikud 46,2 protsendi ulatuses kuluhüvitise maksimaalmäärast.