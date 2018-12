Vabaerakond soovib taastada erakondade ühiste valimisnimekirjade esitamise õiguse

Paralleelselt valimisliitude keelamisega muudeti ka uute erakondade moodustamine üliraskeks, nii et see muutus praktiliselt võimatuks, kuni Rahvakogu survel erakonna liikmete minimaalarvu ei alandatud 500-le. Nii kujunes välja keeldude ja takistuste süsteem, mis pika aja vältel hoidis kokku väikesearvulist erakondade rühma, mida sai hüüdnimeks erakondade kartell,“ meenutab Adams.

Ühinemisõigus on üks demokraatliku ühiskonna põhiõigustest. „Seda ei saa käsitleda ainult inimeste õigusena koonduda ühingutesse. Ka ühingutel, olgu nad juriidilised isikud või mitte, on kõik õigused ühiselt tegutseda. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Eelnõu koostamisel on silmas peetud, et see oleks võimalikult kiirelt vastu võetav ja rakendatav juba järgmise aasta riigikogu valimisel. Juba ette peame tagasi lükkama võimalikud väited, et niisuguse muudatuse tegemiseks ei ole enam piisavalt aega,“ lisab Adams.