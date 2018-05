Vabaerakond soovib kärpida ministrite arvu ja säästa nii ligi 450 000 eurot

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon esitas seaduseelnõu, millega seataks ülempiir ministrite arvule. Vabaerakondlaste meelest piisaks Eestile maksimaalselt kaheteistkümnest ministriks.

Eelnõu esitanud Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikme Külliki Kübarsepa sõnul on selle eesmärgiks muuta selgemaks ministeeriumide juhtimist ja vähendada riigi kulutusi valitsuse liikmetele ning nõunikele vähemalt 447 700 euro võrra.

Kübarsepa sõnul peab ära kaotama kolme ministri ja seitsme nõuniku ametikohad.

Ettepaneku sisu on, et ühe ministeeriumi dubleerivad ministri ametid tuleb uuesti ühendada. "Puudutab see siis majandus- ja kommunikatsiooni-, sotsiaal- ja rahandusministeeriumi valdkondi. Samuti soovitame liita keskkonna- ja maaeluministeeriumid. Ehk optimaalne valitsuse suurus võiks olla 11-12 liiget, mis arvestab Eesti vähenevat elanikkonda ja tööjõupuudust erasektoris," selgitab Kübarsepp.