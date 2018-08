Vabaerakond seadis erakonna põhisõnumiks valimistel inimeste toimetuleku ja tervishoiu

„Ettepanekud saadikute arvu või palku vähendada või neile isiklikud abid palgata ei vii sisuliste muudatusteni. Vähem riigikogulasi ja madalama palgaga saadikud ei tähenda, et nad vastutaksid rohkem, töötaksid rohkem või käituksid ausamalt. Ausa ja lihtsa riigivalitsemise aluseks on ikkagi see, millest on Eestis kõige rohkem puudu – ametnikud, valitsus ja riigikogulased ei vastuta oma otsuste ja nende tagajärgede eest,“ ütles Haukanõmm.