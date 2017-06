Vabaerakond praegu Ratase valitsusse ei kipu: Kremli ööbikutega me koostööd ei tee

Neljapäeval erakorraliselt kogunenud Vabaerakonna juhatus leidis, et oleks valmis valitsuskoostööks Keskerakonnaga kui venemeelsusest lõplikult loobutakse.

"Iseseisvale Eesti riigile on alandav, kui üksikud Kremli ööbikud dikteerivad valitsuse ja peaministri käitumist. Peaminister Ratas küsis ja meie vastame: enne kui me üldse läbirääkimiste laua taha asuks, tahame olla kindlad, et koalitsiooni ei kuulu kremlimeelsed tegelased, peaministrierakonna koostööprotokoll Ühtse Venemaaga on tühistatud ning võitlus korruptsiooniga on peaministri prioriteet," ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

Ilmselgelt viitas ta Yana Toomile, Oudekki Loonele ja Olga Ivanovale, kes Ratasele eile põhimõtteliselt omapoolse ultimaatumi esitasid.

"Kui eeltingimused on täidetud, siis oleme vajadusel valmis osalema uue valitsuse loomises, kus Vabaerakond saab oma ideid ellu viia," sõnas Talvik.

"Vabaerakond töötab selle nimel, et likvideerida selle ja eelmise valitsuse loodud maksusegadusi, tühistada haldusreformi totrused, vähendada korruptsiooni ja bürokraatiat, ning Vabaerakond hoiab silma peab Rail Balticu lepingu täitmisel," rõhutas erakonna esimees.

Talvik lisas, et kui praegune valitsus ei suuda kremlimeelsete sõltuvusest vabaneda, vajab Eesti erakorralisi riigikogu valimisi, et tagada valitsuse sõltumatus ja töövõime.