Vabaerakond pistab Toompeal peibutuspardid grillvardasse

Täna arutatakse Riigikogus Vabaerakonna eelnõu, mis kehtestaks mandaatide ühitamatuse põhimõtte, teisisõnu lõpetaks peibutuspartidena kandideerimise. Peibutuspartide-vastase aktsioonina grillib Vabaerakond täna Toompeal pardiliha.

Täna tuleb Riigikogus arutlusele Vabaerakonna eelnõu mandaatide ühitamatuse põhimõtte üle. See tähendaks ministrite peibutuspartidena valimistel kandideerimise lõppu. Samuti ei saaks enam Riigikogu liikmed samaaegselt kuuluda kohalikku volikokku.

Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel ütles, et isik kes on juba valitud rahvaesindajaks, aga kandideerib edukalt veel teise esinduskogu liikmeks, jääb oma eelmisest esinduskogu kohast ilma. Tema hinnangul piirab Toompea poliitikute otsene sekkumine kohalike omavalitsuste asjadesse nende autonoomiat ja kärbib kohalike tegijate võimalusi.

Vabaerakonna seisukoht on, et Riigikogu liikmetel kohalikus volikogus istuma lubav "kahe tooli seadus" on legaliseeritud peibutuspartlus.

Seepärast on Vabaerakond tänaseks planeerinud ka aktsiooni Riigikogu ees. Kell 13 hakatakse plakatite ees grillima pardiliha ja kutsutakse ministreid ning Riigikogu liikmeid üles olema inimesed ning mitte peibutuspardid.