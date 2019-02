Vabaerakond marsib homme meeste tervise nimel

Eesti meestele on sisse kodeeritud, et "mees on tugev" ja“"mehed ei nuta", kuid meie soov on avada ühiskonnas arutelu, mis puudutab meeste tervist, selgitasid ürituse eestvedajad Tiina Kangro, Õie-Mari Aasmäe ja Jaanika Klopets. Eelkõige tahetakse tähelepanu juhtida vaimsele tervisele.

Ürituse korraldajate sõnul on marsi ajendiks statistika, mille järgi on meeste eluiga naiste omast 10,5 protsenti lühem. Lisaks oli aastatel 2006 kuni 2016 Eestis registreeritud enesetappudest 80 protsenti meeste tehtud ning 2015. aasta lõpu seisuga oli vangide hulgas mehi 95 protsenti ja naisi viis protsenti.

Marss koguneb kell 12.00 Tallinnas Vabamu kõrval aadressil Toompea 8 ning liigub seejärel ühtse kolonnina Vabaduse väljakule.