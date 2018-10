Vabaerakond maksab uuele juhile Kaul Nurmele 1900 eurot palka

Nurm selgitas, et ta töötab enne riigikogu valimisi esimehena kuus päeva nädalas 10-12 tundi, aga erinevalt teiste erakondade esimeestest ei ole tal riigikogu või valitsuse liikme palka.

Lisaks 1900 eurosele brutopalgale tasutakse tema transpordikulud kuni 335 euro ulatuses.

Kas enne valimisi võtta veel inimesi palgale, pole Nurme sõnul otsustatud. Erakonna portaalile Vabauudised teeb kaastööd Neeme Kuningas, temale makstakse selle eest võibolla raha.

"Kui ühed inimesed teevad tööd, millest kõik saavad kasu, siis miks ei peaks see olema tasustatav," ütles Nurm. Ta nentis, et Vabaerakonda on senini tehtud õhinapõhiselt, aga ilmselt on vaja olukorda ümber hinnata, sest reaalselt panustajad peaksid saama kasvõi sümboolset materialset ergutust.

Vabaerakonna kampaaniat juhib Lauri Linnamäe firmast Cloud Media. Senine kampaaniajuht Ivo Rull firmast Rull ja Rumm jätkab veel paar kuud lepingu lõpuni. Seejärel arutatakse Nurme sõnul, kas Rulliga jätkata.

Riigikogu kaheksa koha eest saab Vabaerakond riigilt toetust, mis pole võrreldav suuremate erakondade omaga. Nurm ütles, et enne valimisi suurte välireklaamide ülespanek pole mõistlik ja selle jaoks pole ka raha.

Eesmärk on kasutada tänapäevaseid efektiivseid ja odavaid reklaamikanaleid. Samuti on seatud eesmärk, et valimispäevaks ei kulutata kogu raha ära, vaid natuke jäetakse tagavaraks.

Kaul Nurm valiti hiljuti Vabaerakonna esimeheks. Enne teda oli esimees Andres Herkel, kes valiti ametisse sel kevadel, kui Artur Talvik loobus kandideerimisest.