Vabaerakond liitis opositsiooni korruptiivse Tallinna juhtimise kõrvaldamiseks

Vabaerakonna kolmapäevasel korruptsioonikonverentsil kirjutasid viie erakonna ja ühe valimisliidu esindajad alla memorandumile, et kõrvaldada linna juhtimisest korruptsioon ning vargamentaliteet, mis takistavad pealinna arengut ja kahjustavad riigi mainet.

Memorandumis on kirjas: “Meie, allakirjutanud, lubame kasutada kõiki meie käsutuses olevaid hoobasid selleks, et kõrvaldada Tallinna juhtimisest korruptsioon ja vargamentaliteet, mis takistab pealinna arengut ning kahjustab meie riigi mainet. Selle eesmärgi nimel teeme koostööd ning hoidume ise sammudest, mis võivad seada kahtluse alla linna läbipaistvat ja seaduslikku juhtimist. Peame maksumaksja raha heaperemehelikku kasutamist ning avaliku huvi kaitsmist oluliseks väärtuseks, mille praegune linnavõim on ammu ära unustanud. Kutsume kõiki tallinlasi üles kaasa aitama sellele, et juurteni Tallinna nakatanud korruptsioon välja ravida.”

Memorandumile kirjutasid alla valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik, Reformierakonna, Vabaerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Erakonna Eestimaa Rohelised ja EKRE esindajad.

Vabaerakond oma parteinimekirju eelolevatel kohalikel valimistel välja ei pane, erakonna liikmed kandideerivad oma kodukandi valimisliitudes, sest erakond peab oluliseks toetada kohalikke tegijaid ja kogukondi. Samas kavatseb Vabaerakond kasutada kõiki võimalusi Tallinna korruptsiooni väljajuurimisele kaasaaitamiseks, mistõttu on memorandumil ka Artur Talviku allkiri.

Ligi nelja tunni jooksul oli konverentsil jutuks rohkem kui 10 aastat Tallinna linnavalitsuses toimunud ja kõrgeima tipuni ulatunud korruptiivne linnajuhtimine.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik esitles esmakordselt arvutust sellest, kui suure kahjusumma on Tallinna keskerakondlastest linnajuhid ja ametnikud aastate jooksul oma korruptiivse ja omakasupüüdliku käitumisega põhjustanud. Ta tõi välja kõik süüdimõistvad või lõpliku otsuse saanud kaasused alates abilinnapea nõuniku Ivo Parbuse altkäemaksujuhtumist kuni selleni, kuidas praegu ametist tagandatud linnapea Edgar Savisaar kulutas 116 000 eurot linna raha oma valimisreklaami tegemiseks.

“Arvutused näitavad, et ainuüksi tugeva tagapõhjaga näidete kokkuvõttes on see kogukahju üks miljon eurot,” lausus Talvik. “Ja see on ainult jäämäe veepealne nähtav osa. Paljud uurimised on pooleli ja mitme tehingu puhul on võimatu tagantjärele tõestada, millist kasu võisid sellest saada poliitikutest linnajuhid.”

Vabaerakonna liige Sergei Metlev andis ülevaate sellest, kuidas on linnajuhtide korruptsiooniskandaale kajastanud venekeelne munitsipaalleht “Stolitsa” ning telekanal PBK, kellele linnvalitsus maksab linnauudiste edastamise eest aastas ligi 550 000 eurot, ehk kuidas on „Stolitsa“ ja PBK suuremad skandaalid lihtsalt maha vaikinud. Näiteks neil päevadel, kui muu Eesti meedia kajastas linnapea Edgar Savisaare erinevaid korruptsioonikahtluseid, rääkisid linnajuhid venekeelses linnameedias hoopis 1500 lambikesega jõulukuuse püstitamisest Raekoja platsile, tervisekeskuse rajamisest Mustamäele ja festivalist “Tunneta Venemaad”.

““Stolitsa“ analüüs näitab selgelt, kuidas maksumaksja raha eest tehakse kõik selleks, et meie venekeelsed inimesed ei teaks päriselust linnas või kui informeeritakse, siis äärmiselt kallutatult,” lausus Metlev. “See probleem tuleb lahendada nii kiiresti kui võimalik – sest kui venekeelsed tallinlased ei saa adekvaatset infot korruptsiooni kohta, siis ei ole loota, et selle linnavalitsuse saab välja vahetada.”

ASi Ragn-Sells juht Rain Vääna tõi esile, et omakasupüüdliku prügiäri korraldamise eest korruptsioonikahtlustuse saanud abilinnapea Sarapuu vallandamisega ei ole linn tegelikult oma ebaseaduslikku prügisüsteemi ära lõpetanud. “Meie omanikud Rootsist küsivad tihti, et kas see kõik, mis Tallinna linnas toimub, toimub päriselt,” lisas Vääna.

Riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu tegi põhjaliku ülevaate, kuidas keskerakondlastest linnajuhid on volikogu liikmed teadlikult määranud linnaettevõtete ja kultuuriasutuste juhtkondadesse, et luua kergesti kontrollitav ja mõjutatav toitumisahel, mistõttu ei olegi võimalik korruptsiooni Tallinnas kunagi avastada, selle vastu võidelda ja seda välja juurida.

Artur Talvik juhtis korduvalt tähelepanu, et silmaga nähtava ja kohtutes korduvalt tõestatud korruptsiooniahela puhul jääb õhku küsimus, kuidas ei ole neid kümneid skandaale iseenda kõrval näinud üle 10 aasta ametis olnud ja nüüd linnapeaks kandideeriv Taavi Aas.

“Miks Aas ja peaminister Jüri Ratas ei vabasta linnavolikogu juhi kohalt Kalev Kallot, kes on kohtu all süüdistatuna korruptsioonis? Miks ei käitu Kallo puhul sama otsustavalt nagu äsja korruptsiooni eest kinni peetud Arvo Sarapuu puhul?” lausus Talvik. “Ei ole kahtlustki, et selline korruptsioonipimedus peab lõppema, sest see ei kahjusta mitte kitsalt Tallinna, vaid laiemalt kogu Eesti mainet ja majanduskeskkonda.”