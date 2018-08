Vabaerakond kutsub üles loobuma lisaministreist: alustada võiks Rene Tammisti palkamata jätmisest

Seoses ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ametist tagasiastumisega on lisaministreist loobumiseks tekkinud head eeldused.

"Topeltministrid on hägustanud valdkondade vastutusalasid, pole parandanud avalikku haldust ja on toonud kaasa uute poliitiliste ametikohtade loomise," selgitab erakond.

Vabaerakond teeb ettepaneku, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööd jääks juhtima üks minister. "Peaminister Jüri Ratas ja sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski peavad koos otsustama, kas see on Kadri Simson, Rene Tammist või keegi kolmas. Sellise otsuse saab teha kehtiva seadusandluse alusel," sedastas partei kirjalikus avalduses.

"Rene Tammist on hea spetsialist ja tal võib ministriametiks olla eeldusi, aga selline ametikohtadega žongleerimine ei tule lõpuks kellelegi kasuks," lisas Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Ka on vabaerakonna hinnangul tarbetuks muutunud haldusreformi koordineeriva ministri koht rahandusministeeriumis.

Vabaerakond on esitanud riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mille

järgi kaotataks kolme ministri ja seitsme nõuniku ametikohad. Antud

eelnõu vastuvõtmine hoiaks lisaks vastutuse selginemisele kokku ka 450

000 eurot aastas.