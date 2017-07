Vabaerakond: Keskerakond ei pakkunud meile sama katuserahade kokkulepet nagu EKRE-le

Vabaerakonna sõnul ei pakkunud Keskerakond neile samasugust lisakatuserahade kokkulepet nagu EKRE-le. Vabaerakond ja EKRE said mõlemad eelmisel aastal 300 000 eurot katuserahasid, aga EKRE puhul võttis Keskerakond veel 100 000 eest EKRE prioriteete oma katuserahade nimekirja, Vabaerakonnal mitte.

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme kommenteeris eile, et Keskerakond lubas EKRE-le ja Vabaerakonnale, et nad saavad võrdselt 500 000 eurot katuseraha, ent IRLi ja sotside vastuseisu tõttu kärbiti see 300 000ni.

"IRL ja sotsid seisid Keskerakonna opositsioonisõbralikkusele vastu. Nii

leppisime keskparteiga kokku, et nad lisavad EKRE-le olulised projektid

oma nn katuseraha nimekirja," kommenteeris Helme eile EKRE ja Keskerakonna kokkulepet.

Niimoodi sai EKRE oma 300 000 eurole lisaks veel 100 000 eurot katuserahasid, mis olid Helme eelmise aasta meili kohaselt mõeldud lunastamaks EKRE presidendivalimiste aegseid lubadusi.

Kui kärbiti ka Vabaerakonnale mõeldud katuserahasid, siis kas Keskerakond pakkus mingit EKRE kokkuleppele sarnast kokkulepet ka Vabaerakonnale? Vabaerakonna pressiesindaja Epp Alatalu teatas, et Vabaerakonnale keegi mingit sellist tehingut ei pakkunud.

