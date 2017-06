Vabaerakond hakkab üle Eesti peibutuspartide vastaseid allkirju koguma

Riigikogu lükkas sel nädalal taaskord tagasi nn. peibutuspartide keelamise eelnõu, ning Vabaerakond on nüüd otsustanud toetada sama algatust Riigikogule esitatava petitsiooni abil.

„Põhimõte on, et kui Riigikogu liige kandideerib kohalikku volikokku ja osutub valituks, siis peab ta Riigikogu mandaadist loobuma ja vastupidi ka - Riigikokku valitud kohaliku volikogu liige loobugu oma mandaadist," selgitas Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra. Sama põhimõte peaks laienema ka Euroopa Parlamendi liikmetele.

„Seda lähenemist on õigeks pidanud ka mitu valimisliitu, kelle arvates piirdugu Riigikogu liige oma niigi vastutusrikka tööga ja ärgu toogu kohalikesse volikogudesse parteikontoritest pärit käsulaudu ja suhtumisi. Selline käitumine teeb liiga väiksematele kogukondadele, kelle esindajad ei jõua ministrite ja Riigikogu liikmetega häälte pärast võisteldes suurvaldade volikogudesse. Kui omavalitsused suurenevad, keskused jäävad kaugemale, jääb üle Eesti rahvaesindajate arv ligi tuhande võrra vähemaks. Riigikogu liikmete kandideerimine ei ole omavalitsuste ja kogukondade huvides, see võimendab veelgi võimu kontsentreerumist samadesse kätesse," arutles Ostra.

Ain Ostra ja valimisliidu „Kogukondlik Viljandi" ühe juhi Indrek Palu eestvedamisel alustatakse petitsioonile allkirju koguma juba homme toimuval Mulgi Messil Viljandis, kuid algatajad on kindlad, et neil on järgijaid üle Eesti ning tegevusele on lubanud õla alla panna ka Vabaerakonna kontor. Viljandi on Indrek Palu sõnul sümboolne koht sellepärast, et algselt pidi valimisliit tekkima koostöös paljude IRL-i liikmetega, kuid niipea, kui nende Viljandi liider Helir-Valdor Seeder sai IRL-i esimeheks, suhtumine muutus ja praeguse seisuga kandideerib ta isiklikult kogukondliku liidu vastu. „See oli mõneti sõnamurdjalik tegu," leidis Palu.

Loe veel

Vabaerakond alustas partluse-vastase aktsiooniga teisipäeval Riigikogu ees parti grillides ja selgitades avalikkusele kahe tooli seaduse mõju kohalikele otsustustasanditele. Vabaerakond jätkab tänavugi oma suvist telgituuri, et Eestimaa inimestega rääkida ja neid kuulata. Sel laupäeval on Viljandis omapoolsete selgitustega allkirja-aktsiooni käima lükkamas Vabaerakonna nn kahe tooli vastase eelnõu eeskõneleja Andres Herkel. Lisaks allkirjade kogumisele jagatakse partluse vastu rinnamärke, tutvustatakse Vabaerakonna tegevusi Riigikogus ning nägemust tuleviku Eestist.

Allkirja peibutuspartide ja nn kahe tooli seadustamise vastu saab anda ka portaalis rahvaalgatus.ee.