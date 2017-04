Vabaerakond esitab arupärimise: mis saab siis, kui uus sotsiaalkindlustusameti infosüsteem põrub?

Vabaerakonna saadikud pärivad sotsiaalkaitseministrilt aru SKAIS 2 hilinemise ja vana SKAISi täiendamise maksumuse kohta ning kas ministeeriumil on varuplaan, kui uus pensionite ja toetuste täpseks ja õigeaegseks väljamaksmiseks vajaliku infosüsteemi loomine ebaõnnestub?

Senine SKAIS, mis pidi töö lõpetama juba 2016 aasta suvel on sisuliselt amortiseerunud, töötab võimekuse piiril ning ei võimalda juba ammu täita kõiki Sotsiaalkindlustusametile pandud ülesandeid, vahendab fraktsiooni meedianõunik Epp Alatalu. Toimetulekuks on ametnikud nii Sotsiaalkindlustusametis kui ka Töötukassas sunnitud tegema suuremahulist käsitsi lisatööd. SKAIS-i elushoidmiseks hädavajalikud arendused toovad riigile lisakulu, hinnanguliselt 1,5 miljoni eurot, nimetas erakonna aseesimees Monika Haukanõmm arupärimist üle andes.

„SKAIS2-e on nimetatud Eesti lähiajaloo suurimaks IT-projektiks, maksumusega 7,1 miljonit eurot. Uus infosüsteem pidanuks käivituma juulis 2016, arendustööd venisid ja tähtaega pikendati jaanuarini 2017. Kuid juba 2015. aastal oli viiteid, et edulooks kujunema pidanud projektiga ei lähe nii nagu planeeritud, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi väljendatud kahtlusest, et projekt ei teostu, oli suurem poliitiline sundus. Samal ajal Valitsus aina lisas Sotsiaalkindlustusametile uusi ülesaneid, mille elluviimist pidi toetama kunagi valmiv IT-lahendus,“ nimetas Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Haukanõmm.

Ka Riigikogu sotsiaalkomisjon on Haukanõmme sõnul SKAIS2 arendustegevust eelmisel aastal korduvalt käsitlenud, Sotsiaalministeerium tunnistas venimist, kuid ikka ja jälle kinnitati hakkamasaamist. „Tänagi ei ole SKAIS2 valmis ning suurema kahju, st väljamaksete viibimise vältimiseks on asutud vana SKAIS-i täiendama. Projekti maksumuseks on hinnatud juba 8,5 miljonit eurot ja me ei tea kas SKAIS2 planeeritud mahus kunagi käivitub või suudetakse miljonite eest käivitada vaid üksikud moodulid,“ nimetas Monika Haukanõmm.

Vabaerakonna saadikud taunivad, et ministrid süüdistavad tekkinud probleemides ikka ja alati eelmisi ministreid, kuid nii tulemuste ja vigade eest vastutab alati Vabariigi Valitsus sõltumata ministri nimest või erakonnast. Riigikontroll on nimetanud senise infosüsteemi kasutamist hädalahenduseks, kus osa andmeid on puudu või ebapiisava kvaliteediga. „Näiteks, sõltub ka Töötukassa SKAIS2 arendustest, et teha kiiresti ja õigeid otsuseid töövõimetoetuse kohta, töövõimet hinnata jne,“ lisas Monika Haukanõmm.