Vabaerakond: Eestis inimene töötab liiga palju! 14. märts võiks olla riigipüha

Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru esitab täna kolmeteistkümne saadiku poolt riigikogule seaduseelnõu kuulutada emakeelepäev, 14. märts, riigipühaks.

Aru sõnul on teada-tuntud fakt, et Eesti inimene töötab liiga palju. Pisut rohkem kui kolmandik Eesti elanikkonnast teeb ületunde.

"Eestis on palju vaimse tervise hädasid ja meie inimesed on väsinud pidevas taotluses edule ja heaolule. Väsimus kajastub igapäevases elus, aga ka ülemaailmsetes näitajates: ÜRO värskest õnneraportist selgub, et Soome on maailma kõige õnnelikum maa, Eesti on aga 63. kohal," räägib Aru.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees ütleb, et rohke töö pole toonud loodetud õnne. "Järelikult tuleb mõelda teisiti ja küsida, kas pole kaasajal tulusam ja targem, et tööaeg oleks lühem ja efektiivsem ning selle kõrval jääks inimestel rohkem aega puhkuseks ja aktiivseks loovaks tegevuseks?" märgib Aru.

Eestis on 12 riigipüha, Leedus ja Rootsis 13, Soomes 10 ja Lätis 17. Kõige rohkem riigipühi on Belgias.