Vabaerakond defineeris enda jaoks mõistet "vabakonservatism" ja valis esinduskogu

Reede õhtul Viljandimaal Sammulis kogunenud Vabaerakonna esinduskogu liikmed arutasid üheskoos mõiste "vabakonservatism" täpsema sisu üle ja leppisid kokku, millised on erakonna uue programmi peamised sõnumid.

Kõik suured Eesti erakonnad tahavad riiki juhtida väga tsentraliseeritult. "Meie jaoks algab ühiskond vabast kodanikust, kes vastutab oma tegude eest," ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

"Vabakonservatism on mõistlike inimeste ilmavaade," ütles Andres Ammas, "Sellised inimesed hoiavad ikka jalad maas, aga on varmad haarama uute lahenduste järele, mis meie eluolu parandavad. Nii luuaksegi sild avatuse ja oma juurte vahel."

"Just vabakonservatism võib tänase eri poolustele jagunenud Eesti ühiskonna taas kokku tuua," tõi välja Esinduskogu esimees Jaanus Ojangu.

Monika Haukanõmm esitles erakonnakaaslase Sirje Kiini ideed Nõukogude Liidu pärandina kujunenud erakondade süsteemi muutmiseks Eestis.

Täna jätkab Esinduskogu arutelu kuidas toetada ettevõtlikkust, et me saaks ise hakkama saavate inimeste Eesti. Eeskätt väikeettevõtlusele suuremate võimaluste leidmise teemat veab Tartu piirkonna juht Vahur Kollom.

Teiseks on päevakorras tervise ja tervishoiu teema. Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmme sõnul on esikohal Eesti inimeste tervis ja terve olemine, ehk füüsiline, vaimne ja sotsiaalse heaolu seisund. Tuleb leida lahendused olukorrale, et meie meditsiini rahastamise jätkusuutlikkus on küsitav.

Laupäeval valib Vabaerakonna esinduskogu omale uue eestseisuse. Vabaerakonna esinduskogu juhib erakonna tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal ja sinna kuuluvad piirkondade ja toimkondade esindajad, Riigikogu saadikud ja erakonna juhatuse liikmed.

Lisaks valis Vabaerakonna üheksandat korda kogunenud Esinduskogu tänma ka uue eestseisuse. Esinduskogu eestseisusse valiti Monika Haukanõmm, Siiri Käpa ja Silver Liiv, hääletustulemuse järgi sai Esinduskogu esimeheks Monika Haukanõmm.

