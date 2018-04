Vabaerakond avastas oma ridadest kurjategija ja viskas ta kohe välja

Möödunud nädalal astus vabaerakonda Heikki Lättemaa, keda laiem avalikkus tunneb ühe osalisena Narva Aleksandri kiriku laostumiseni viinud protsessis. Kõnealust isikut on varem karistatud omastamise ja dokumentide võltsimise eest.

„See oli väga halb üllatus, et Vabaerakonna Ida-Virumaa piirkond võttis 12. aprillil kehtiva kriminaalkaristusega Heikki Lättemaa Eesti Vabaerakonna liikmeks. Lättemaa on süüdi mõistetud omastamises ja võltsitud dokumendi kasutamises, tema karistus on kehtiv. Karistusregister on Eestis kõigile avalikult kättesaadav. Ida-Viru piirkonna juht tegi inimliku vea, mille Vabaerakonna büroo täna parandas. 16. aprilli seisuga arvati Lättemaa Eesti Vabaerakonna liikmete seast välja," ütles Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak Delfile.

Milles Lättemaa poliitiline ambitsioon õigupoolest väljendus, mida ta Vabaerakonnas korda soovis saata, pole selge, tema eesmärkide kohta ei osanud midagi lähemat öelda ka Meesak.

"Vabaerakond ei luba endale kriminaalide, kontrollimatu tausta ja tegevusega isikute vastuvõtmist. Ses osas valitseb meil nulltolerants. Selliste tegelaste jaoks on mõni teine erakond sobivam. Kontrollime iga uue liikme tausta edaspidi veelgi põhjalikumalt kasutades selleks erinevaid avalikke allikaid," kinnitas Meesak.