Vabaerakond asutab Viljandis erakondade-ülese valimisliidu

Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna liikmed otsustasid oma koosolekul osaleda Viljandis kohalikel valimistel valimisliiduga, püüdes kaasa kutsuda kõiki neid, kes ei soovi mõne erakonna nimekirjas kandideerida Viljandi linna volikokku.

Vabaerakond on otsustanud, et kohalikel valimistel erakonnana ei osaleta, vaid õige on anda kohalike kogukondade liikmetele võimalus kandideerida ilma erakonna keskkontori sekkumiseta ja Viljandis asutakse moodustama oma valimisliitu “Kogukondlik Viljandi”. Valimisliidu asutamiskoosolek toimub 30. mail, teatas Vabaerakond.

Erakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra sõnul on tore, et mitu erakonna liiget on valmis kaasa rääkima kohaliku elu otsuste tegemisel ja soovivad valimistel kindlasti osaleda. „Meil on tublisid inimesi, ja kuigi nad mõistavad, et valimisliiduga suurparteide nimekirjade vastu kandideerimine ei ole lihtne ülesanne, siis poolel teel alla ei anta,” lausus Ostra.

Viljandlasest ettevõtja Indrek Palu sõnul on teoks vaja teha palju mõtteid ja ideid, kuidas kohalikku elu paremini korraldada saab. „Paneme need kirja oma valimisprogrammi ja toome linnaelanike ette, et nad saaksid valimistel neile hinnangu anda,“ ütles Indrek Palu. Piirkonna juhatuse liige Hanno Kirschfeldt lisas, et kindlasti ei tee me Vabaerakonna valimisliitu. „Oleme koostööks avatud kõigile neile, kes ei soovi osaleda mõne partei nimekirjas, kuid soovivad nagu meiegi kaasa rääkida kohalikus elukorralduses,“ ütles Kirschfeldt.

BNSi ja Postimehe tellitud ning 12.–18. maini Kantar Emori läbi viidud küsitluse tulemustest selgus, et sügiseste kohalike valimiste ootuses eelistab rahvas kohalikke valimisliite ja kohalike tegijaid ja seda just väiksemates linnades ja maa-asulates.