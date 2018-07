Vabadussõja võidusammas vajab taas mitmesaja tuhande euro eest remonti, Jaak Aaviksoo arvates sammast ümber tegema ei pea

Vabadussõja võidusamba rajamise ajal kaitseminister olnud Jaak Aaviksoo ei leia, et praeguseks taaskord mitmesaja tuhande euro eest remonti vajava samba lahendust peaks kuidagi muutma.

"Põhimõtteliselt ma arvan, et selle püstitamine oli igati mõistlik ettevõtmine," ütles Aaviksoo Delfile. "Alati võib tagantjärele tarkusega teha ka teistsuguseid lahendusi, aga ma arvan, et antud hetkel on igati mõistlik sellega edasi minna ja ma ei näe mingit põhjust hakata seda põhimõttelist otsust ümber vaatama," lisas ta.

Aastal 2009 avatud Vabadussõja võidusammas on tänavu taas remondis. Septembri lõpuni remonditakse 95 000 euro eest samba juurde viivat treppi, mille astmed on osaliselt lahti tulnud ja oktoobri lõpuks vahetatakse 190 000 euro eest välja samba ristiosa klaasdetailid ja klaasplaatide poltide katted.

Varasemalt on Vabadussõja võidusammast remonditud neljal korral. 2010–2011 remonditi 895 000 euro eest samba valgustust ja ventilatsiooni, aastal 2014 kokku 72 000 euro eest sambatagust nõlva, eestreppi ja kõnniteid, aastal 2016 vahetati ligi 73 000 euro eest samba tagaseina graniitplaate ja valgustust ning mullu oarandati 76 000 euro eest kahjustusi ning paigaldati rulatõkked.

Kõikidele töödele tuleb juurde arvestada veel ka 20 protsenti käibemaksu. See tähendab, et tänavuse remondi järel on Vabadussõja võidusamba remondiks kulunud juba ligi 1,7 miljonit eurot.