Vabaduse väljaku broneerinud Kaljuste tahab EKRE-t läbirääkimistelaua taha tuua, aga EKRE peab väljaku broneerimist väljapressimiseks

EKRE on samal ajal registreeinud omale 24. veebruari õhtuks avaliku koosoleku Tammsaare parki. Koosoleku korraldajaks on EKRE pressiesindaja Urmas Espenberg, kes ütles, et tegemist on varuvariandiga ning plaan on ikkagi koosolekut pidada ja marssi alustada Vabaduse väljakult.

Tõrvikurongkäigu korraldaja Ruuben Kaalep EKRE noortekogust Sinine Äratus ütles, et praegu on plaan alustada tõrvikurongkäiku kell 20 ehk tavapärasest tund aega hiljem. Avaldused on linnavalitsusele ja politseisse esitatud, ta lootis, et vastused tulevad järgmisel nädalal.

Kaljuste tahaks, et rongkäigu korraldajad suhtleks temaga ja arutaks, kuidas saaks koos üritusi teha. Kaalep aga Kaljustega suhelda ei taha.

"Niimoodi ei saa asju ajada. See sisuliselt ähvardamine, et kui me temaga ei suhtle, paneb ta meie eest väljaku kinni. See natuke väljapressimise moodi," ütles Kaalep.