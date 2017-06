Vaba Tallinna Kodanik: tervitame Sõõrumaa initsiatiivi moodustada ühiskondlikus korras valimisliit

Vaba Tallinna Kodaniku tugigrupi liige Erik Vest ütleb, et tervitab EOK juhi Urmas Sõõrumaa plaani teha uus valimisliit sügisesteks kohalike omavalitsuste valimisteks.

"Tervitame härra Sõõrumaa initsiatiivi asuda Eesti Olümpiakomitee vastutusrikka presidendi ametikoha kõrvalt moodustama ühiskondlikus korras ka valimisliitu," ütles Vest Delfile.

"Soovime uuele valimisliidule jõudu ja edu ning omalt poolt kinnitame, et oleme avatud koostööks, sest valijate häälte erakondade ja valimisliitude vahel killustumine ainult tsementeerib Keskerakonna positsioone ja korruptsiooni süvenemist Tallinna linnas," sõnas Vest. "Tervitame konkurentsi igas eluvaldkonnas ja siin ei ole ka valimised erandiks. Parimad saavutavad edu ja parimate kaasamine ning ühistöö tagab ka parima elukeskkonna tekkimise," lisas ta.

Eelmistel kohalikel valimistel jäi Vaba Tallinna Kodanik pealinnas napilt alla valimiskünnise.

Eesti Olümpiakomitee president, ettevõtja Urmas Sõõrumaa kavatseb Tallinnas kohalikeks valimisteks kokku panna oma valimisliidu, kinnitas Sõõrumaa Delfile. Tema sõnul on ta suhelnud kümmekonna inimesega ning tõuke selleks ideeks andis talle Jüri Mõis, kes "tuletas meelde kohalikus elus kaasarääkimise olulisust" ja tõenäoliselt Sõõrumaaga samas liidus kandideerib.

Loe veel

Sõõrumaa küll teisi mõttekaaslaste nimesid ei nimetanud, kuid ütles, et tegemist on pigem oma ala spetsialistidega - kirjanikud, kunstnikud, advokaadid, arstid. "Eesmärk pole mitte massi korjata, vaid märksõnaks on tegus inimene," rääkis Sõõrumaa. "Meil on veel paar kuud aega ja eks mõtleme ja arutame. Olen seda varem ka öelnud, et mind on ju korduvalt erakondadesse kutsutud, eks ka nüüd. Aga juba praegu tugevalt jalgadel seisvatel erakondadel pole ju tegelikult mind vaja. No milleks mind vaja oleks? Ma ei tahaks seda ise ka, tahan pigem siiralt ja ausalt elusse suhtuda ja öelda otse, mida mõtlen," jutustas Sõõrumaa.

Eile ütles Jüri Mõis Ärilehele, et kandideerib kindlasti Tallinnas kohalikel valimistel ning et tal on tekkinud hea mõistmine Reformierakonnaga, aga kaalub ka valimisliidu varianti.

"Olen otsekohene inimene. Kui ma praegu täpselt teaksin, siis ütleksin, aga kindlasti kandideerin." Mõis tunnistas Ärilehele ka seda, et just tema oli see, kes Erakonnale Eestimaa Rohelised pakkus tehingut, et rahastab nende valimiskampaaniat, vastu soovib aga seda, et rohelised hakkaksid Rail Balticu pooldajaks.