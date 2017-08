Vaba Tallinna Kodanik ja Tegus Tallinn ei ühine. Juku-Kalle Raid kutsub hoopis üles Sõõrumaa-Mõisa valimisliitu boikoteerima

Vaba Tallinna Kodanik teatas, et jõudis pärast eilset kohtumist Tegusa Tallinna vedajatega veendumusele, et koostöö Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliiduga pole võimalik mitte mingil kujul.

"Tegus Tallinn andis eilsel kohtumisel otsesõnu mõista, et soovivad iga hinna eest päästa 1990ndate teenete- ja sidemetepõhist poliitkultuuri Tallinnas," teatas Vaba Tallinna Kodanik.

"Rääkides Tegusast Tallinnast, siis tundub, et Jüri Mõis on otsustanud mõisaköie korralikult pori sisse lohisema panna, millest muidugi kurb ja kahju," kommenteeris valimisliidu liige Juku-Kalle Raid.

"Paar nädalat tagasi, kui ta [Kuku raadio] Juku Raadio saates käis, kasutas ta Savisaare kohta üsna reljeefseid mõtteid ning ei saanud aru ei mina ega kuulajad, nagu oleks võimalik tema koostöö Savisaare nimekirjaga. Muuseas, kui ta 17 aastat tagasi veel linnapea oli, pidas ta seda ametit küllaltki hästi ning vabanes üsna edukalt mitmetest mõttetutest ametnikest. Kuna Savisaar on täitnud linnavalitsuse uuesti kuulekate ja korruptiivsete kartulipeadega, võib ilmselt öelda, et Jüri on lasknud endal pea voolikuga tühjaks tõmmata, mida järeldan sellest, et talle ühtäkki Savisaare täiesti lubamatu, jäle, ülbe ning ebaseaduslik linnajuhtimine enam närvidele ei käi, vaid ta on otsustanud Edolfi nimekirja välisukse jalamatiks hakata," lausus Raid.

"Kõige totram on sealjuures, et see jätab paratamatult väikese varju kogu tema valimisliidule. Jah, ilmselt tahavad Sõõruka äriplaanid kaitsmist, ent koostöö kohtu all oleva taadiga ei ole mõistlik. Niisiis kutsun Vaba Tallinna Kodaniku nimel seda kampa boikoteerima."

"Mõistlik oleks ka kahe tagumikuga mitmel istumine ära lõpetada – pean silmas ministreid ja parlamendiliikmeid, kes kohalikel kandideerivad, aga kellel loomulikult pole mingit kavatsustki Toompealt all-linna kanduda. Niisiis võiks tõsiselt kaaluda, et neil kohalikel valimistel kõik parteid rahule jätta ja keskenduda valimisliitude valimisele. Las parteid puhkavad jalga – koos Edgar Savisaare ja Jüri Mõisaga. See seltskond tahab lihtsalt jõe tagurpidi jooksma panna, siis neil hea vaadata, kuidas villavabrik seisma jääb."