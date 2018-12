VAATA UUESTI | President Kaljulaid ja e-residentsuse programm tutvustasid ettepanekuid e-residentsus 2.0 loomiseks

"Järgmine samm on tulusama, mugavama ja turvalisema e-residentsuse loomine," lisas Korjus. "Tulusama all näeme, et rohkem tulu saavad nii eestlased kui ka e-residendid. Kui e-residendid saavad mugavaid teenuseid, siis Eesti ettevõtjad saavad rohkem kliente ja kontakte. Eesti kultuur saab suurema kõlapinna ja Eesti riik suurema maksutulu, tuntuse ja julgeoleku."

"Mugavama all mõistame seda, et e-residentsuse lahendused käivad ajaga kaasas, ning turvalisema all mõistame paremat tööd andmetega ja tihedamat koostööd nii Eesti asutuste vahel kui ka rahvusvaheliselt, selleks et e-residentsus oleks usaldusväärne ja läbipaistev platvorm," täpsustas Korjus.

"E-residentsus 2.0 valges raamatus esitatud ettepanekute elluviimise tulemusena peaks e-residentsusest saama laiapõhjaline ja läbimõeldud platvorm, kus toimub tihe majanduslik tegevus. Platvorm peaks võimaldama e-residentide kogukonna suhtlemist nii omavahel kui ka Eesti inimestega ning aitama Eesti ettevõtjatel maailmas laiemalt oma teenuseid pakkuda. Lisaks võiks e-residentsusest olla kasu Eesti kultuurikontaktide arendamisel ning kuna oleme näinud, et paljudest e-residentidest saavad Eesti toetajad, on sellel ilmselt mõju ka meie tuntusele ja julgeolekule," valgustas Korjus e-residentsuse tulevikku.

E-residentsuse uuendamise põhisuunad on kajastatud valges raamatus, mida tutvustatakse homme, 18. detsembril 2018, algusega kell 13.30 Kadrioru Kunstimuuseumis.