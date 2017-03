VAATA UUESTI: Poola kaitseminister andis koos Eesti kolleegiga pressikonverentsi

Poola ja Eesti kaitseministrid annavad ühise pressikonverentsi.

Poola kaitseminister Antoni Macierewicz kohtub Eesti visiidi käigus kaitseminister Margus Tsahkna, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso, kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase ning Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiiliga. Kaitseminister Macierewicz asetab ka pärja Vabadussõja võidusambale.

Macierewicz oli Poola vastupanuliikumise oluline liige ja saadeti külma sõja jooksul korduvalt ka poliitilise tegevuse eest vangi. Macierewicz sai kaitseministriks 2015. aastal.

"On tõsi, et me asume koos ühes ja samas julgeolekuruumis, ja omame selgelt ühest ja praktilist arusaama sellest, mis toimub," ütles Eesti kaitseminister Margus Tsahkna. "Mõlemat riiki tunti russofoobsena, aga kahjuks on meil olnud õigus. "

Tsahkna lisas, et mõlemad riigid kulutavad riigikaitsele 2% ja jagavad ühiseid prioriteete. Samuti lootis Tsahkna, et Eesti saab Poolale jagada küberkaitselisi kogemusi.

Poola kaitseminister Macierewicz ütles, et Eestil ja Poolal on sadu aastaid sarnaseid kogemusi. "Ei ole palju riike, kes saaksid samamoodi aru, nagu Eesti ja Poola, et Venemaa agressioon on tõusuteel," ütles Macierewicz.

Macierewicz mainis hiljutiste näidetena Gruusia ja Ukraina sõda, aga samas loetelus mainis Macierewicz ka 2010. aasta Smolenski lennukatastroofi, milles Poola praegune valitsus süüdistab Vene võime. Uurimise kohaselt kukkus Poola valitsuse lennuk alla pilootide vigade tõttu. "Kõik need rünnakud näitavad üles agressiivsust," ütles Macierewicz.

2017. aasta sügisel toimuvate Vene-Valgevene ühiste sõjaväeõppuste Zapad osas ütles Macierewicz, et riik on igaks juhuks valmis ka võimaluseks, et Vene sõjavägi jääb Valgevenesse ka pärast õppuste lõppu. "See sügis saab olema väga intensiivne," tõdes ka Tsahkna ning meenutas, et alates suvest on Eesti ELi eesistujariik. Samas on selleks ajaks nii Eestis kui Poolas selleks ajaks end sisse seadnud ka NATO liitlasväed.