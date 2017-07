Vaata taevasse! Algab augustiööde tähesadu

Tartu observatooriumi teadur Tõnis Eelmäe ütles Delfile, et tänavu on perseiidide sadu mõneti halvemini jälgitav kui tavaliselt, sest täiskuu on väga ere.

Perseiidide meteoorivool saavutab oma maksimumi 12. augustil, kuid esimesi tähti võib põhja- ja idakaare vahel näha juba praegu. „Juuli lõpus on neid väga vähe, võib olla mõni tunnis,“ sõnas Eelmäe.

NASA meteooriekspert Bill Cooke ütles portaalile space.com, et ereda kuuvalguse tõttu näeb meteoore tavalisest umbes poole võrra vähem. 80 kuni 100 asemel näeb tunnis 40 kuni 50 meteoori.

Täiskuu on 7. augustil ja hakkab seejärel päev-päevalt kahanema. Viimase veerandi poolkuu on 15. augustil.

Eestis vähendab perseiidide nägemise tõenäosust veel see, et saju maksimumaeg on Eestis õhtupoolikul, mitte pimedas.

Kuigi suuremaid meteoorivoole on veel näiteks detsembris ja jaanuaris, on augusti perseiidide sadu Eelmäe sõnul hea ilma ja vähese pilvisuse tõttu inimeste seas kõige populaarsem.

„Augusti alguses teeb meteooride vaatamise mõnusaks veel see, et tegelikult on mitu teist meteoorivoolu veel käimas,“ ütles Eelmäe. Eesti jaoks need tema sõnul nii head ei ole, kuna meie näeme neid võrdlemisi aeglaseid ja eredaid meteoore madalal taevas. Neid on umbes kolm korda vähem kui perseiide. „Kuid kuna voolusid on mitu tükki ja need kanduvad kokku, on esimene augusti pool üsna meteooride rikas,“ lausus Eelmäe.

Tähesadu on inimsilmale nähtav, kuna Maa läbib Perseiidide pilve. See asub Swifti-Tuttle`i komeedi orbiidil ja koosneb osakestest, mis on sellest komeedist eraldunud siis, kui komeet Päikesest lähedalt möödus.