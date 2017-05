VAATA PILTE: Sellised hakkavad välja nägema uued mupo ametiautod

Tallinna munitsipaalpolitsei amet kuulutas täna välja ametiautode disaini ideekonkursi võitja.

Võidutöö autor, internetidisainerina töötav Deniss Karatševtsev kuulis konkursist sõbra käes vaid mõned päevad enne lõpptähtaega: "Kõndisin kaks päeva ringi ja mõtlesin. Välja mõtlesin! Istusin maha ja tegin ühe valuga kogu töö valmis. Lähtusin oma kontseptsiooni loomisel sellest, et korrakaitsmine on tõsine töö – sellest ka disain ja värvide valik," sõnas võidutöö autor.

Kokku laekus konkursile 21 tööd, üks töödest ei kvalifitseerunud.

Mupo juhi Aivar Toompere sõnul oli häid ideid palju – oli väga lihtsate lahendustega ja oli keerukaid ning värvikirevaid. Põnevaks elemendiks oli Tallinna silueti kasutamine ja iidne korravalvur Vana-Toomase kujutis.

"Munitsipaalpolitsei uute autode disainimisel lähtume me võidutöödest kuid tegemist oli siiski ideekonkursiga ja muudatusi võib siin ette tulla nii värvilahenduses kui ka muus. Oluline on ka see, et ülevalt korrusmaja aknast välja vaatav vanamemm näeks selgelt, kellega tegu. Selleks on vaja katusele või kapotile selgelt eristuvaid korrakaitseüksuse tunnuseid," selgitas Toompere.

