VAATA OTSE: Yana Toom korraldas rahvusraamatukogus Süüria kriisist rääkiva ürituse

Täna kell 13 algas Eesti rahvusraamatukogus eurosaadik Yana Toomi büroo korraldatud arutelu Süüria kriisi teemal. Kõnelemas on ka eurosaadik Urmas Paet ja Läti eurosaadik Andrejs Mamikins. Üllatavalt modereerib arutelu Eerik-Niiles Kross.

Eerik-Niiles Kross ütles möödunud aasta suvel Yana Toomi Süüria-külastust kommenteerides, et jääb mulje, et Toom tegutseb teadlikult Assadi legitimeerimise huvides. Nüüd on ta aga arutelu modereerimas. Samas pole täna Süüriast kõnelemas üksnes Toom.

Toomi büroo läkitas küll kutse osaleda arutelul „Süüria kriis: mis on väljapääs?”, kuid peale Toomi kõnelevad seal ka Urmas Paet, Andrejs Mamikins, Alexey Muravyev ja Aleksei Ivanov.

Loetletakse, et eurosaadik Urmas Paet on endine välisminister ja Süüriat külastanud kahel korral. Euroopa Parlamendi liige Lätist, kes viimati Toomiga koos Süürias käis, Andrejs Mamikins on külastanud Süüriat kahel korral.

Kõneleb ka Alexey Muravyev, kes Toomi büroo kirjelduse järgi tunnustatud ekspert Lähis-Ida ning eeskätt Süüria alal, mitme raamatu ning hulga teaduslike artiklite autor süüria ja araabia keelest ja kultuurist. Rahvusvahelise Princetoni süvauuringute instituudi liige, orientalist, ajaloolane, religiooniekspert; НИУ ВШЭ Orientalistika Instituudi Lähis-Ida valdkonna juhataja; dotsent, ajaloo teaduste kandidaat.

Sõna saab ka ühe korra Süüriat külastanud PBK ajakirjanik Aleksei Ivanov. Samuti kolm korda Süürias käinud eurosaadik Yana Toom.

Üritus on tasuta ning seal kõneletakse eesti ja vene keeles, hoiatati juba ette.

Katastroofi osas erimeelsusi pole, küll aga ses osas, kuidas selle lahendamisse panustada

Erik-Niiles Kross ütles esmalt sõna saades, et Yana Toomist on saanud Eesti suurim Süüria-asjatundja ja temast on kena oma kogemusi jagada ja rääkima kutsuda ka inimesi, kes tingimata tema seisukohti ei jaga. Seejärel sai sõna Toom, kes teatas, et kuna teema on emotsionaalne, siis kõneleb ta emakeeles — vene keeles.

Endine välisminister Urmas Paet ütles oma sõnavõtus, et kui Euroopa vahetus läheduses toimub tragöödia, siis südametunnistusega inimesi ei jäta see emotsionaalselt puudutamata. Eestissegi on aastaga jõudnud umbes sada Süüria põgenikku.

Paet meenutas, et ta käis 2009. aastal Süürias ja see oli aeg, mil loodeti, et Süürias võivad toimuma hakata teisesuunalised muutused ja suhted läänega võivad avaneda. Samuti suhtles Paet Süüria juhtidega 2011. aasta kevadel seoses Eesti jalgratturite röövimise juhtumiga.

Keeruliseks muudab Paeti sõnul olukorra see, et Süürias pole võimalik kedagi toetada, et praegune olukord lõpeks: ei saa toetada terrorit külvavat Islamiriiki ega ka Assadi režiimi, mis on oma riigi elanike vastu kuritegusid toime pannud. „See on põhjus, miks konflikt on jäänud venima,” selgitas Paet.

Viimase aasta jooksul on küll Venemaa Assadile jõudu juurde andnud, kuid lõpplahendust pole see lähemale toonud ja konflikt jätkub täie hooga. Paet lisas kaaskõnelejatele viidates, et humanitaarolukorra või katastroofi osas erimeelsusi pole, küll aga selles osas, kuidas tuleks panustada olukorra lahendamisse.