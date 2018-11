VAATA OTSE | TAI esitleb värsket HIV-alast uuringut: Üle 2500 Eesti HIV-positiivse inimese ei saa ravi, tuhatkond inimest ei tea oma diagonoosist midagi

Uuringust selgus ka, et Eestis on seni HIV-juhtude arvu ligi 20% võrra üle hinnatud. Kui 30 aasta jooksul on HIV diagnoositud kokku 9711 inimesel, siis isiksustatud andmeid on eri andmebaase analüüsides leida 7770 inimese kohta.

Kõigist aastate jooksul HIV-diagnoosi saanud inimestest oli eelmise aasta lõpuks surnud 24% ehk 1831 inimest. Neist 17% ei olnud jõudnud ravile. Kõige levinumad surma põhjused olid narkootikumide üledoos ning nakkus- ja parasiithaigused.

2017. aasta lõpu seisuga oli Eestis elus 5939 HIV-diagnoosiga inimest. Neist 40% on naised, kolm neljandikku 30-49 aastased ja 23% on viimase kümne aasta jooksul olnud vangis. Kõige enam elab HIV-positiivseid Ida-Virumaal (42%) ja Harjumaal (39%). Lõviosa ehk 90% elus olevatest HIV-diagnoosiga inimestest on pärast diagnoosi pöördunud ravi saamiseks arsti poole, 58% olid 2017. aasta seisuga järjepidevalt infektsionisti jälgimisel.

Uuringu kohaselt on aastate jooksul HIV-positiivsetele inimestele Eestis sündinud kokku 4239 last, kellest 87% peaksid 2017. aasta lõpu seisuga olema alaealised. 18%-l lastest on HIV-diagnoosiga mõlemad vanemad. Terviseameti andmetel on Eestis 46 last emalt HI-viiruse saanud.

23. novembri seisuga on Eestis tänavu diagnoositud 173 uut HIV-i juhtu. HIV-positiivsetele inimestele mõeldud ja viirust alla suruv antiretroviirus (ARV) ravi on Eestis patsiendile tasuta.

30. november on ka tänavune viimane HIV-kiirtestimise nädala päev – tasuta kiirtesti saab teha kell 14-16 Võru Noorte Nõustamiskeskuses (Jüri 19a, IV korrus) ja kell 17-19 Pärnu Keskuses. Tasuta saab end testida ka tetsimisnädala väliselt: HIV teste saab teha perearstide, eriarstide (günekoloogide, uroloogide, androloogide, dermatovereoloogide) juures, noorte nõustamiskeskustes ja testimiskabinettides.

Tänavu möödub 30 aastat esimese HIV juhtumi dignoosimisest Eestis.

