Vaata nimekirja, kas sina oled mõnes Eestimaa kauneimas kodus käinud? Kaljulaid andis üle kodukaunistamise auhinnad

„Mulgimaal, mille ajalooline piir jääb Viljandist küll veidi eemale, on selline murdekeelne tore sõna nagu „lõpik“. See tähendab lõppemist, aga ka mõne suurema töö tegemise järel peetavat rõõmsat pidu, tänupidu suure vaeva nägijatele. Täna on meil ka lõpik, tänupidu teile kõigile, head kaunima ja parema Eesti tegijad,“ rääkis president Kaljulaid.

„Me soovime, et kodu, selle sõna kõige laiemas tähenduses, oleks midagi sellist, mis kestab üle aja, tulevastele põlvedele, lastele ja nendegi lastele. Sellises kodus on hea ja turvaline olla. See on hooliv ja kindel paik meile endile ja meie külalistele,“ ütles riigipea ja lisas, et just see, mille loome oma käe, hinge ja arusaamade järgi, teebki kodupaiga eriliseks ja see omapära teeb meid kõiki kokku palju rikkamaks.

President Kaljulaid selgitas, et nii on ka meie 100-aastase Eestiga. „Täna toimub siinsamas Viljandis erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu. Ka selle toreda peo mõte on näidata, et kõik meie kogukonna liikmed on osa Eesti ilusast mustrist. Ei ole halvemaid, ei ole paremaid, on erinevad. Ja erinevustes tulebki kokku rikkalik muster,“ lisas riigipea.

Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamisliikumine tunnustab kõiki neid, kes muudavad oma tööga Eestit kaunimaks.

Tänavused auhinnasaajad:

Harjumaa

Kairi ja Janek Lassi kodu Ülejõe külas Anija vallas

Luule ja Vello Koore kodu Muraste külas Harku vallas

Scottish House Keila linnas

Hiiumaa

Kaia Põtteri ja Tarmo Miku kodu Käinas

Perekond Kasteini Lõõtsa talu Reheselja külas

Perekond Nigu kodu Kärdlas