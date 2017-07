Vaata, milliseid objekte valvab RKAS-i palgatud probleemne turvafirma

Eelmise aasta lõpus korraldas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) neljas Eesti piirkonnas suured turvateenuse hanked. Võitjatega sõlmiti lepingud ligi kuueks aastaks. Eesti Päevalehe katsed näitasid, et Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) hanke võitnud turvafirma ei suuda häire korral nõutud kümne minutiga kohale sõita.

Valgas pakub turvafirma teenust valga maavalitsusele, PRIA-le, põllumajandusametile, valga maavalitsusele, maanteeamatile, ja rahvusarhiivile.

Põlvas pakub teenust maavalitsusele, arestimajale ja maakohtule. Võrus maavalitsusele, maanteeametile, PRIA-le ja veel mitmele asutusele. Tartu linnas aga ERM-i hoonele, maakohtule, sotsiaalkindlustusametile, maavalitsusele, maksu- ja tolliametile, maaametile, rahvusarhiivi hoidlale jne. Viljandis valvatakse malksu- ja tolliametit, PPA hoonet ning asutusi aadressidel Vabaduse plats 4 ning Koidu 5/Posti 22.

Taustast

Kui turvafirma oli pool aastat Lõuna-Eesti riigiasutustele teenust osutanud, juhiti Eesti Päevalehe tähelepanu sellele, et USS ei saa oma tööga hakkama. Väideti, et firmal on Põlva ja Võru maakonnas kasutada täpselt üks auto. Kui aga Võru- ja Põlvamaa patrull on hõivatud, pidavat turvafirma auto saatma hoopis Tartust ehk 50 kilomeetri kauguselt.

Loe veel

Esimese katse tegime esmaspäeva, 10. juuli pärastlõunal Võru maavalitsuse hoones Võrumaa turismiinfokeskuses. Keskuse töötaja vajutas meie palvel häirenuppu ja algas ootamine. Kümme minutit oli möödunud, kuid turvafirmast polnud märkigi. Kahekümne minuti möödudes jõudsime mõelda, et äkki ei läinud häiresignaal läbi. Pärast veidi üle pooletunnist ootamist teatas maja ees oodanud fotograaf, et turvaauto jõudis kohale. Ent see ei tähendanud veel, et turvamees maavalitsuse suurest hoonest õige ruumi üles leiab. Kulus veel mitu minutit, enne kui turvamees jõudis turismiinfokeskusse. Nii kujunes lõplikuks ajaks 37 minutit.

Hanke võitjatega sõlmiti lepingud ligi kuueks aastaks. Lõuna-Eesti piirkonnas võitis 36 hoonest 28-le hankelepingu USS Security Eesti AS. RKAS-ile kuuluvad hooned, mida USS peab turvama, asuvad Tartus, Viljandis, Põlvas, Võrus ja Valgas. Nende lepingute kogumaksumus on ligi 250 000 eurot.

Loe siit, millised olid teiste katsete tulemused.