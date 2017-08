Vaata, millised olid 12 süstlapunkti võimalikku asukohta, millest TAI valis Sitsi 28

Tervise arengu instituut (TAI) kaalus Sitsi 28 asemel veel 11 teist äripinda, millele süstlavahetuspunkt luua, kuid kõikidele teistele sai saatuslikuks mingi viga.

Äripindu otsiti kinnisvaraportaalidest, samuti otsiti maalappe Põhja-Tallinnas, kuhu saaks paigutada moodulmaja, milles kahjude vähendamise teenust osutada. TAI direktori, Annika Veimeri sõnul sellist kinnisvara Põhja-Tallinnas ei ole. Alljärgnevalt on aadressid reastatud TAI eelistuse järgi, septembris avatav Sitsi 28 oli asutuse kolmas eelistus, kuid kahe esimese puhul keeldus pinna omanik oma ruume süstlavahetusteenuse tarbeks rentima.

1. Sõle 86/Kopli 69. Sobivad ruumid ning sobivas asukohas, kuid ruumide omanik keeldus neid TAI-le rentimast. Otsivad kinnisvaraportaalis senini uut omanikku.

Süstlapunkti asukoht Sõle 86/Kopli 69 Kuvatõmmis: kv.ee

2. Sõle 59. Sarnaselt Sõle 86 aadressile, keeldus Sõle 59 äripindade omanik TAI-le ruume kahjude vähendamisteenuseks rentimast. See aadress on valituks osutunud Sitsi 28 kõige lähemal. Kinnisvaraportaalis on hetkel kuulutus mitteaktiivne.

Sõle 59 hoone Kuvatõmmis

3. Sitsi 28. TAI allkirjastas üürilepingu juuni alguses, millele järgnes majaelanike pahameel. Kuigi TAI esindaja sõnul pole süstlavahetuspunkti loomine elumajja ideaalne, siis tagatakse kõik turvameetmed, et elu saaks rahulikult majas jätkuda. Majas pakuti rendile ka teist pinda, kuhu nüüdseks asus tegutsema lihunikukauplus. Sissepääs septembris avatavasse süstlavahetuspunkti on paremat kätt jääv pruun uks, mis ümbritsetakse turvakaameratega ning mehitatud valvega.

Süstlavahetuspunkt. Sitsi 28 Foto: Karin Kaljuläte

4. Paavli 2a, I korrus. Ruumid anti rendile teisele isikule

5. Paavli 2a, III korrus. Kolmandal korrusel asuval äripinnal puudub eraldi sissepääs, mis sai otsustavaks nende ruumide tagasilükkamisel. Pinda saab vaadata siit.

Paavli 2a ärimaja Kuvatõmmis

6. Paavli 5, hall kivimaja.

Paavli 5 Kuvatõmmis

7. Paavli 5, endine USS security maja. Kaks sama aadressiga maja asuvad kõrvuti ning aadressi Paavli 2a kõrval. Esimene anti üürile teisele inimesele, endine USS security majal puudus üürile antavatesse ruumidesse eraldi ligipääs. Ruume ning nende kaunist vaadet saab vaadata siit.

Paavli 5 undefined

8. Randla 15. Stroomi ranna lähedusse jääv äripind aadressil Randla 15 oleks vajanud täielikku väljaehitamist, mis oleks osutunud liiga kalliks. Pinda saab vaadata siit.

Randla 15 kortermaja Kuvatõmmis

9. Maleva 1. Ilusa kortermaja hoovis asuv laoruum oleks vajanud ruumiplaneerinu täielikku muutmist, mis taaskord osutus liiga kalliks.

Maleva 1 Kuvatõmmis

10. Kopli 90. Kortermaja esimesel korrusel on äripinnad, kus on tegutsenud näiteks ilusalong, kuid need oleksid vajanud täielikku väljaehitamist.

Kopli 90 Kuvatõmmis

11. Tööstuse 43. Sedapuhku ei sobinud asukoht, sest see jääb süstijate piirkonnast liiga kaugele. Sitsi tänavale on siit ligi 2 kilomeetrit.

Keskerakonna kontor Tööstuse tn.43 Foto: Vallo Kruuser

12. Kopli 81a. Viimasena kaalutud majas tegutses veel mõni aeg tagasi postkontor. TAI hinnangul on hoones vajalik kapitaalremont, ka asutuse asukoht pole kõige parem. Kinnisvaraportaalis on hetkel kuulutus mitteaktiivne.