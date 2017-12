Vaata, kui palju kulutavad Eesti suuremad linnad uusaastaööl ilutulestikule

Tavapäraselt saadetakse vana aasta ära saluudi saatel ja ühtlasi tervitatakse ka uut aastat uhkete aupaukudega. Kui palju kulutavad tänavu Eesti suuremad linnad aastavahetuse pidustustel ilutulestikule?

Tallinn kulutab tuleetendusele 14 600 eurot

Linnaeelarvest on Kesklinna valitsusele pompoosse saluudi jaoks eraldatud 15 000 eurot. Hansa Ilutulestikud OÜ korraldatav ligi kümneminutiline saluut läheb linnale maksma 14 600 (koos käibemaksuga) eurot. Etendus koosneb erinevatest episoodidest, näiteks lastakse lendu ka 180 meetri kõrgusele küündivaid suurekaliibrilisi tähepomme. Ilutulestikku lastakse Harju mäelt.

Tartus lastakse uusaastaööl taevasse 4980 eurot

Tartu tänavune aastavahetuse ilutulestik kestab seitse minutit ja selle aja jooksul lennutatakse taevasse 6544 lasku, mis avanevad erinevate efektidena kuni 180 meetri kõrgusel. Tulevärk läheb maksma 4980 eurot (koos käibemaksuga).

Ilutulestikku lastakse Tartus juba traditsioonilisest kohast, Atlantise ja Võidu silla vaheliselt haljasalalt. Huvilistel on kõige parem saluuti vaadata Vabaduse puiesteelt, Raekoja platsi jõepoolsest servast või Vanemuise mäelt.

Tuleetenduse korraldab ilutulestiku Keskus Arnika OÜ.

Pärnu linn panustab aastavahetuse pidustustele 5000 euroga

2018. aasta on teadupärast Eesti sünnipäeva-aasta ja Pärnu linn on sellest lähtunud ka tuleetenduse puhul. Ilutulestiku disaini on planeeritud sisse tuua Eesti rahvusvärvides pilte, et rõhutada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Suurejoonelise vaatemängu kestuseks on umbes 10 minutit tihedat tuld, erinevates punktides ja erinevatel kõrgustel, kokku on ilutulestikus 6438 lasku.

Nii nagu eelnevatel aastatel, lastakse ilutulestikku jõe vasakult kaldalt Kesklinna silla juures.

Uusaastaöö vaatemängu korraldab Ruf Eesti AS. Etenduse kogumaksumus on 5000 eurot (koos käibemaksuga).

Narvas toimub kaks ilutulestikku, kogumaksumus on 3500 eurot

Piirilinnas alustatakse aastavahetuse pidustusega juba kell 20, kui Peetri platsil lastakse lasteprogrammi raames õhku 4-minutiline tulevärk. Saluudi maksumus on 1000 eurot.

Tund pärast südaööd alustatakse 7-minutilise tuleetendusega, mis läheb linnale maksma 2500 eurot. Kokku panustab linn saluudile 3500 eurot (koos käibemaksuga).