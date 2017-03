Vaata kaardilt, kus Maanteeamet tänavu teid plaanib ehitada ja remontida!

Maanteeamet tutvustas täna selleks aastaks kavandatud suuremaid parandus- ja ehitustöid. Ilmade soojenemisega saab neid varsti hakata ka ette võtma.

Kõige rohkematel teedel plaanib maanteeamet teha pindamistöid: riigi 16594 kilomeetrist plaanitakse pindamistöid teha 1200 kilomeetril. Rekonstruerida ehk eriti põhjalikult korrastada plaanitakse 186 kilomeetrit teid, taastusremondi peaks läbima 228km teid. Ümber ehitatakse umbes 80 liiklusohtlikku kohta.

Suurematest muudatustest hakkab maanteeamet tänavu ehitama 2+1 põhimõttega teid. See tähendab, et vaheldumisi on sõidusuundadel lisaks ühele sõidurajale ka üks möödasõidurada. Sel juhul saab sõidusuunad üksteisest füüsiliselt eraldada, mis vähendab Rootsi maanteeameti hinnangul liiklusõnnetustes hukkunute arvu umbes 80%. Sellise tee ehitamine on maanteeameti hinnangul märkimisväärselt odavam kui 2+2 põhimõttel ehitamine. Viimane ei ole maanteeameti hinnangul enamikel Eesti teedel majanduslikult tasuvad. Näiteks maksab isegi iga kitsa 2+2 tee kilomeetri ehitamine 2-4 miljonit eurot, samas kui uue 2+1 tee kilomeetri saab ehitada 1,8 miljoni euroga. Samuti saab senise 1+1 tee ehitada ümber 2+1 teeks, mis teeb kilomeetri hinanks juba vaid umbes miljon eurot.

2+1 tee Maanteeamet

Selliseid teid on praegu projekteerimisel mitmel trassil. Näiteks peaks 2+1 teeks saama Jõhvi-Sillamäe lõigu 162,8-183,5 kilomeetrid, aga ka Tallinn-Tartu maantee Kärevere-Kardla lõik kilomeetritel 170,0-174,1. Mitu 2+1 lõiku saab ka Tallinn-Pärnu maantee.

Siiski jätkatakse sel aastal ka Tallinn-Tartu maantee neljarealise osa pikemaks ehitamist. Suvel algab 12 kilomeetri pikkuse Kose-Ardu 2+2 lõigu ehitamine, mis peaks valmima 2020. aasta sügiseks. Sõidusuundade vaheline eraldusriba saab küll olema senisest kitsam, 2,8 meetri laiune. Uus lõik läbib uut, sirgemat trassi, mis teeb teekonna umbes 1,3 kilomeetri võrra lühemaks.

Samuti plaanitakse aasta lõpus või järgmise aasta alguses alustada vahetult järgmise, Ardu-Võõbu lõigu neljarealiseks ehitamist. Seegi 11km lõik saab senisest trassist olema umbes kilomeetri võrra otsem ning seegi tee saab senisest kitsama, 2,8 meetri laiuse eraldusriba.